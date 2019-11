Vidorreta advierte de la calidad del San Pablo Burgos

El entrenador del Iberostar Tenerife, el vasco Txus Vidorreta, no se fía, sino que advirtió que el San Pablo Burgos, rival de su equipo mañana en el pabellón de Deportes Santiago Martín, es un "equipo con mucha calidad en su plantilla y con excelentes hombres en todas sus posiciones".



"Han empezado muy bien y luego han tenido un calendario complejo, el inicio en la Liga de Campeones, y adaptarte a las dos competiciones que no es fácil", destacó el entrenador del conjunto tinerfeño, quien añadió que "tiene mucha calidad con buenos tiradores en las posiciones de uno y dos, y a dos de ellos los conocemos bien".



Además, aseguró Vidorreta, "cuenta con jugadores muy físicos en las posiciones de tres y cuatro y luego los cinco mantienen un buen nivel. Si analizas sus resultados el único equipo con el que no ha podido competir hasta el momento ha sido contra el Valencia, pero por la contundencia de la derrota".



El técnico, pese al gran nivel de todos los jugadores del San Pablo Burgos, destacó a cuatro de ellos, quienes marcan el nivel del equipo. "Está claro que ellos tienen cuatro jugadores por los que pasan el ochenta por ciento del juego de creación que son Ferrán (Bassas), Fitipaldo, Benite y McFadden y esos jugadores son hombres claves tanto para nosotros como para cualquier rival que se enfrenten", destacó.



Dijo que su equipo llega bien a este partido, pese al interminable viaje que han tenido que realizar y comentó que "el viaje de vuelta fue cómodo, pese a la distancia y más habiendo ganado dos partidos en cuarenta y ocho horas. Vuelves a la Isla más alegre".



Añadió que el equipo "entrenó ayer con normalidad y al cien por cien, con algunas molestias de algunos, pero que no influyó para su trabajo", también valoró el buen inicio que han hecho y destacó que "solo hemos cometido un fallo hasta el momento y fue ante un rival que ha empezado muy bien la competición como es el Bilbao Basket. Creo que tenemos que estar satisfecho con la entrada que ha hecho el equipo, sobre todo, en la Liga de Campeones".