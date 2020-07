La UD Las Palmas se aleja de la promoción

La UD Las Palmas vio en El Alcoraz como se alejan sus opciones de acceder al 'play-off' de ascenso tras ceder frente a la SD Huesca. Un solitario tanto de Okazaki, en el alargue de la primera mitad, privó a los pupilos de Pepe Mel de puntuar en tierras oscenses (1-0).

No empezaron bien las cosas para el Huesca ya que en el minuto 5 se lesionó Doukouré, que abandonó el campo llorando por la mala racha que lleva el jugador con los contínuos contratiempos que sufre desde hace tiempo.



El dominio del equipo local no originó demasiado peligro para la UD Las Palmas y fue más tener el balón los azulgranas que tener claridad de ideas y originar peligro. Tan sólo algún balón en diagonal que mandaba los balones Eugeni, y centros desde los extremos por medio de Ferreiro y Sergio Gómez fue lo único y más destacable en la primera hora con un juego lento por parte de ambos equipos.



El Huesca intensificó al final de los primeros cuarenta y cinco primeros minutos su poder ofensivo con un disparo suave pero ajustado por medio de Sergio Gómez en el minuto 40 al poste izquierdo de Josep Martínez.



Cuando finalizaba la primera parte llegó el gol del partido en un contraataque de los locales con una incursión de Javi Galán por la banda izquierda que tras recibir Ferreiro puso éste un centro medido en la cabeza de Okazki, libre de marca dentro del área pequeña, para batir con facilidad a Josep Martínez.



Tras el descanso el equipo canario dio un paso adelante y recuperó el balón teniendo que pasar a defenderse el Huesca ante un rival que buscaba el empate tratando de tu a tú al equipo local con un buen disparo de Benito Ramirez, en el minuto 52 que envió junto a la escuadra siendo el mejor de su equipo.

El Huesca no tuvo mucho el balón en su pies y no logró sacudirse del todo el dominio de la UD Las Palmas a lo largo de la segunda parte aunque tampoco se echó muy atrás el conjunto oscense entrando el partido en el último cuarto de hora en la búsqueda de igualar el paftido que pudo nivelarlo Mantovani en el minuto 84 en la ocasión más clara de los canarios.



Los cambios que introdujo Pepe Mel fueron dirigidos a darle mayor poder ofensivo aunque no le dieron excesivo resultado positivo de cara al marcador ante la segura defensa azulgrana, y más cuando Mantovani se tuvo que retirar por doble tarjeta amarilla aunque no renunció el conjunto canario a seguir atacando la portería local, que tuvo que defenderse con uñas y dientes, sufriendo el acoso de los canarios que con un jugador menos buscaron el empate a la desesperada.



1 SD HUESCA: Alvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Josué Sá; Javi Galán; Doukouré (Mosquera, m.8), Rico; Ferreiro, Eugeni (Cristo, m. 55), Sergio Gómez (Luiinho, m. 68); y Okazaki (Rafa Mir, m. 68)



0 UD LAS PALMAS: Josep Martínez; Curbelo (Lemos, m. 82), Mantovani, Aythami, De la Bella (Dani Castellano, m. 59); Snic (Narvaez, m.46), R. de Gallarreta, J. Castellano, B. Ramirez (Aridai, m. 78; Cristian (Varela, m. 59) y Rubén Castro.



ÁRBITRO: González Esteban (Colegio Territorial Vasco). Mostró tarjetas amarillas a los locales Javi Galán; y a los visitantes Cristian, y doble tarjeta amarilla a Mantovani en el minuto 87.

GOL: 1-0, m. 45 Okazaki.



INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada trigésimo séptima de la Liga SmartBank disputado en el estadio del Alcoraz, a puerta cerrada, entre la SD Huesca y la U. D. Las Palmas