La UDG Tenerife Egatesa deja escapar la victoria en Las Gaunas

A la UDG Tenerife Egatesa se le escapó la victoria en Las Gaunas, en un encuentro en el que se adelantó en el marcador, al filo de la media hora, con un tanto, desde los once metros, de Pisco. Ya en las postrimerías de la contienda, el EDF Logroño rescató un empate con el penalti cometido por Eva Llamas y que se encargó de materializarlo Jade Boho. Antonio González debutó como nuevo entrenador del cuadro granadillero, tras la marcha de Ayoze Díaz.



La primera aproximación con claridad fue para el bando de Gerardo García, con un libre directo ejecutado por Silvia Ruiz, que se marchó pegado al palo de la portería de la brasileña Aline Reis. A continuación, el Granadilla despertó, realizando buenas circulaciones de balón, que le llevaron a disfrutar de una clara oprtunidad para abrir el marcador, con un disparo de Martín-Prieto, tras revolverse en el área, que se estrelló en el travesaño.



A renglón seguido, la salida en falso de la portera danesa Johansen obligó a la logroñesa Chini a desbaratar la acción bajo la misma línea de gol. En el minuto 19, las chicas de Antonio González volvieron a acariciar su primer tanto, pero un remate de Silvia Doblado, tras jugada por línea de fondo de María José Pérez, lo despejó la local Leticia Méndez cuando ya se colaba en la portería riojana.



En el minuto 26, la danesa Johansen cometió penalti al derribar a la blanquiazul Allegra Poljak, tras un gran servicio al espacio de María José Pérez. La grancanaria Pisco tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y no falló para adelantar en el marcador al Granadilla. Al filo de la media hora, un tiro cruzado de Martín-Prieto obligó a emplearse a fondo a la portera local en lo que pudo suponer el segundo gol de las tinerfeñas.



El encuentro llegó al descanso con la mínima renta para las blanquiazules, y tras el paso por vestuarios, las futbolistas del debutante Antonio González intentaron controlar el juego. En el minuto 53, un centro de Pisco, desde banda izquierda, lo cabeceó desviado la atacante Martín-Prieto. Poco después, la propia delantera sevillana, María José Pérez y Clara Pleurel estuvieron muy cerca de materializar el segundo tanto de las granadilleras.



En el minuto 66, Aline Reis estuvo muy rápida para anticiparse a Ida Guehai en lo que supuso una gran oportunidad para que el Logroño restableciera la igualada. Las granadilleras manejaron los tiempos del partido, y en el minuto 79 acariciaron la sentencia, con una falta directa de María José Pérez, escorada a la izquierda, que se fue rozando el poste de la portería de Johansen.



En la recta final de la contienda, un centro de Judith Luzuriaga fue interceptado con la mano, dentro del área, por Eva Llamas. Jade Boho no falló desde los once metros para darle la definitiva igualada al Logroño.

1 EDF LOGROÑO: Johansen; Vanesa Santana (Judith Luzuriaga, 84'), Leticia Méndez, Raquel García, Dorine Nina, Silvia Ruiz (Piernina Núñez, 77'), Neném (Grace Asantewaa, 46'), Chini, Isadora Freitas (Lorena Valderas, 58'), Jade Boho e Ida Guehai.



1 UDG TENERIFE EGATESA: Aline Reis; María Estella, Pisco, Jujuba, Patri Gavira, Eva Llamas, Clare Pleurel (Paola Hernández, 68'), Silvia Doblado, Allegra Poljak (Aleksandra Zaremba, 77'), María José Pérez (Natalia Ramos, 88') y Martín-Prieto.



ÁRBITRA: Olatz Rivera Olmedo (Comité vasco). Amonestó por las locales a Johansen y Vanesa Santana; y por las visitantes a Eva Llamas.



GOLES: 0-1: (28') Pisco, de penalti. 1-1: (90') Jade Boho, de penalti.



INCIDENCIAS: Las Gaunas. Césped natural en buenas condiciones. Mañana fría.