La UDG Tenerife Egatesa estrena su casillero de victorias

Llegó la primera. La UDG Tenerife Egatesa dejó atrás las malas sensaciones del inicio del curso y venció, a domicilio, ante el Madrid CFF. Sin embargo, no lo tuvo nada fácil la escuadra dirigida por David Amaral; ya que tuvieron que remontar un marcador adverso. Algo que lograron merced a los tantos cosechados por Jujuba y Matveeva (esta última por partida doble).



No comenzó de la mejor de las maneras el encuentro para los intereses insulares. Corría el minuto 9, cuando Laura Naranjo daba el primer golpe a las visitantes. La atacante recibía en la frontal del área y superaba la estirada de Aline con un chut fuerte y raso.



Lejos de venirse abajo, las blanquiazules dieron un paso adelante y se lanzaron a por la igualada con ahínco. Así las cosas, el tanto del empate no se hizo esperar. En el primer cuarto de hora, Jujuba destrozaba las redes del portal de Raquel Poza con un disparo violento desde larga distancia.



A partir de ese instante, las fuerzas se volvieron nivelar y el intercambio de goles se convirtió en una constante. Aunque las defensas se terminaron imponiendo a los ataques.



Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos seguían desplegando un juego ofensivo y valiente. Ninguno de los dos parecía conformarse con el resultado de empate. Sin embargo, las delanteras se mostraban erráticas a la hora de tomar las últimas decisiones.



Todo esto cambió en el minuto 76. Matveeva, recién incorporada al terreno de juego, recibía el cuero y lanzaba un zurdazo que terminaba colándose en el interior de las redes. La exhibición de la atacante no había hecho más que comenzar, ya que poco después pondría la sentencia gracias a un centro-chut que terminó envenenándose y sorprendiendo a la arquera del Madrid CFF.



Finalmente la victoria salió del lado de la UDG Tenerife Egatesa. La primera del curso, la primera de muchas.

MADRID CFF (1): Raquel Poza; Ana (Chidinma, 76'), Marta, Itziar, Mónica; Alexandra López (Estela, 29'), Yasmín, Silvia; Macarena, Laura Fernández (Giovana, 70') y Bruna Tavares.



UDG TENERIFE EGATESA (3): Aline; Patri Gavira, Jujuba, Estella, Joyce Borini; Silvia Doblado (Matveeva, 72'), María José Pérez (Natalia Ramos, 80'), Raissa; Allegra (Martín-Prieto, 46'), Eva Llamas y Paola.



ÁRBITRO: María José Villegas. Amonestó a las locales Estela y Macarena.



GOLES: 1-0 (9'): Laura Fernández. 1-1 (15'): Jujuba. 1-2 (76'): Matveeva. 1-3 (80'): Matveeva.



INCIDENCIAS: Matapiñonera.