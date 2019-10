La UDG Tenerife Egatesa se va de vacío de Valencia

La UDG Tenerife Egatesa no pudo llevarse un resultado positivo del Antonio Puchades (2-0). El conjunto de David Amaral cedió frente a otro de los rivales inmersos en la zona media-baja de la tabla como el Valencia Femenino. Carlos Férez, al filo del cuarto de hora, y Zenatha Coleman, ya en el alargue, dieron el triunfo e un equipo che, que se vio en superioridad numérica en la segunda mitad por expulsión de la brasileña Jujuba.



El encuentro arrancó con un Valencia más dominador frente a una escuadra de David Amaral, agazapada en su terreno de juego y aprovechando sus tímidos contragolpes para desquitarse del mayor control del juego por parte de las chicas de Irene Ferreras. La primera aproximación con claridad fue para el bando valenciano con una importante ocasión en la que la canaria Sandra Hernández, con todo a favor, remató fuera, tras un fallo en la salida de la portera brasileña Aline Reis.



A continuación, el Granadilla respondió con un tiro de Allegra Pljak, tras bonita jugada personal, que lo mandó la meta holandesa Vreugdenhil a córner. Al filo del cuarto de hora, el Valencia se adelantó en el marcador a través de Carol Férez, quien aprovechó un rechace de Aline Reis a un cabezazo previo de su compañera Curtin para empujar el esférico a las mallas.



Con el tanto en contra, el cuadro granadillero no se vino abajo y pudo acortar distancias con una acción de Aleksandra, que la despejó a saque de esquina Vreugdenhil. Conforme se fue desarrollando la primera mitad, las futbolistas de David Amaral se fueron sintiendo más cómodas sobre el verde natural del Antonio Puchades, y la entrada de María José Pérez, en sustitución de la lesionada María Estella, revolucionó los minutos finales. Aleksandra tuvo el empate en sus botas, pero su remate de vaselina lo desbarató la meta holandesa (1-0).



Tras la reanudación, el Granadilla saltó con otra actitud al recinto valenciano, y gozó de su primera acción de peligro con un remate peinado por María José Pérez. Poco después, un disparo de Joyce Borini se fue fuera en lo que supuso una nueva intentona de las tinerfeñas.



El conjunto isleño, con las modificaciones realizadas por David Amaral, se hizo con el dominio del juego, y Aleksandra y María José Pérez estuvieron a poner las tablas en el marcador. Sin embargo, en el minuto 70, las granadilleras verían cortado su ímpetu con la expulsión de la brasileña Jujuba al ver dos amarillas consecutivas.



A pesar de la inferioridad numérica, el Granadilla no cejó en su empeño de poner las tablas, aunque se encontró enfrente con un solvente equipo valenciano en tareas defensivas. María José Pérez, tras jugada personal de Martín Prieto, pudo darle el empate a las suyas, pero lo que llegó, ya en el alargue, fue la sentencia de las locales, por mediación de Zenatha Coleman, quien no falló en el mano a mano ante Aline Reis.

VALENCIA FEMENINO (2): Vreugdenhil; Pujadas, Viola Calligaris, María Jiménez, María Ortiz (Paula Guerrero, 74'), Sandra (Asun Martínez, 84'), Gaitán Laguado, Bea Beltrán, Carol Férez, Mari Paz (Bonsegundo, 92') y Curtin (Zenatha Coleman, 63').



UDG TENERIFE EGATESA (0): Aline Reis; María Estella (María José Pérez, 42'), Joyce Borini, Jujuba, Patri Gavira, Eva Llamas, Natalia Ramos, Raissa Feudjio (Tatiana Matveeva, 63'), Aleksandra, Paola Hernández (Pisco, 83') y Allegra Pljak (Martín Prieto, 63').



ÁRBITRO: Elena Contreras Patiño (Comité madrileño). Expulsó por las visitantes, con doble amarilla, a Jujuba (70'). Amonestó por las locales a Mari Paz y Zenatha Coleman; y por las visitantes a Eva Llamas y Joyce Borini.



GOLES: 1-0: (14') Carol Férez. 2-0: (93') Zenatha Coleman.



INCIDENCIAS: Estadio Antonio Puchades. Césped natural en buenas condiciones. Tarde agradable.