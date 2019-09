Jonathan Viera impulsa a la UD Las Palmas (3-2)

La UD Las Palmas ya comienza a amortizar la cesión de Jonathan Viera. El futbolista grancanario contribuyó con un doblete, ambos antes del descanso, a que la escuadra de Pepe Mel consiguiera su segunda victoria de la temporada regular (3-2).

En la segunda mitad, Pekhart, tras asistencia del propio jugador del Beijing Guoan, completó el triunfo de los amarillos frente a un Albacete, que recortó las diferencias por mediación de Zozulia y Acuña.

Viera regresaba a casa, donde estará cedido hasta final de año por el Beijing Guoan de China, y volvió a marcar veinte meses después en el Estadio de Gran Canaria para abanderar la segunda victoria amarilla en la LaLiga Smartbank.



El equipo canario dominó casi toda la primera parte después de un inicio tibio, en el que estuvo mejor su rival, que pudo adelantarse en el marcador en el minuto 3 con un lanzamiento de falta de Álvaro Jiménez que se estrelló en el palo izquierdo de Josep Martínez, y que en la trayectoria estuvo a punto de desviar Zozulia de cabeza.



Parecía mejor situado el cuadro entrenado por Luis Miguel Ramis, que salió con dos delanteros, y de nuevo llegó con peligro a balón parado en un córner desde la derecha que rechazó con muchos apuros el portero local.



Sin embargo, la Unión Deportiva fue creciendo en el partido, recuperó rápido el balón casi siempre en campo rival, ya no permitió más sobresaltos atrás, y en ataque empezaron a encontrarse Pedri y Jonathan Viera.



El uruguayo Mauricio Lemos cruzó de cabeza fuera, totalmente solo en el área a la salida de un córner, en la primera gran ocasión amarilla, en el minuto 25.



El Albacete se mostró dubitativo en defensa, y en una apertura de Viera hacia De la Bella, el lateral catalán le devolvió el balón y el habilidoso jugador isleño lo depositó en la portería de certero remate raso cruzado.



El equipo manchego, desconectado del partido y sin Olabe, lesionado, sufrió otro revés en el tiempo de prolongación del primer periodo, ya que en un error de entendimiento entre Caro y Tomeu Nadal, el portero acabó tocando el balón con la mano fuera del área en una torpe decisión, pues pudo haberlo despejado con los pies.



La consiguiente falta al borde del área la ejecutó con maestría Jonathan Viera, eludiendo la barrera de preciso disparo, como dándole un pase a la red.



Tras el descanso el Albacete no encontró soluciones, en gran medida porque Las Palmas, muy aplicado sin balón, no le permitió meterse en la pelea, y cuando Ramis lo intentó desde el banquillo con la entrada de Acuña, justo unos segundos después llegó el tercer tanto local.



Viera porfió por un balón que parecía perdido y desde la línea de fondo lo puso en el área chica para que el checo Pekhart aprovechara su estatura para impulsarlo de cabeza a la red. Fue el último servicio de Viera en el partido, sustituido minutos después entre una gran ovación.



La amplia diferencia en el marcador no hacía presagiar un apurado triunfo local, pero el Albacete se metió en el partido en los minutos finales, primero al aprovechar Zozulia una mala salida de Josep Martínez en un balón bombeado, y después con una pelota ganada por Acuña dentro del área, en el tiempo de prolongación.



El árbitro permitió incluso que los manchegos dispusieran de una última posibilidad para empatar, con una falta lejana que colgaron al área, pero que no tuvo consecuencias.



UD LAS PALMAS (3): Josep Martínez; Álvaro Lemos, Aythami Artiles, Mauricio Lemos, De la Bella; Ruiz de Galarreta, Fabio; Pedri, Jonathan Viera (Kirian, min. 78), Srnic (Álex Suárez, min. 83); y Narváez (Pekhart, min. 54).



ALBACETE (2): Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Caro, Fran García; Álvaro Jiménez (Acuña, min. 67), Eddy Silvestre (Barri, min. 75), Olabe (Capezzi, min. 38), Pedro Sánchez; Zozulia y Rei Manaj.



ÁRBITRO: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Narváez, Pedri, Pekhart y Mauricio Lemos, y a los visitantes Tomeu Nadal, Arroyo, Capezzi y Fran García.

GOLES: 1-0, min. 31: Jonathan Viera. 2-0, min. 45+1: Jonathan Viera. 3-0, min. 68: Pekhart. 3-1, min. 86: Zozulia. 3-2, min. 94: Acuña.



INCIDENCIAS: partido de la octava jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 9.396 espectadores.