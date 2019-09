La UD Las Palmas busca su primera victoria ante el Almería

En el equipo isleño, a la ausencia del juvenil Pedri González, convocado por la selección española sub'18, se ha unido a última hora la de Jonathan Viera, quien apuntaba a ser su sustituto en el once inicial, pero su club de procedencia, el Bejing Guoan de China, no ha dado su visto bueno para que sea citado en este encuentro.



Desde la Unión Deportiva entienden que el jugador está apto desde el punto de vista médico y físico para jugar, pero la entidad no ha recibido el permiso por escrito del club asiático, que entiende que la reaparición del jugador este fin de semana, tras una lesión en una costilla, sería precipitada.



En la convocatoria sí aparece otra de las incorporaciones para este curso, el colombiano Juanjo Narváez, cedido por el Betis.



Pepe Mel, entrenador local, ha dejado entrever que repetirá el esquema que funcionó en la segunda parte en Tenerife, pese al 0-0 final, con la probable vuelta de Aythami Artiles al centro de la defensa, tras cumplir su sanción, y la única incógnita de quién suplirá a Pedri como enganche.



Una de las opciones que baraja es que el también tinerfeño Kirian Rodríguez ocupe esa posición, y que la pareja de Ruiz de Galarreta en el doble pivote sea el canterano Fabio González.



La UD Almería culminó este viernes la preparación del partido del sábado en Las Palmas en una sesión en la que trabajaron tanto René Román como Ante Coric. No obstante, el técnico del equipo, el portugués Pedro Emanuel, todavía no tiene claro con qué jugadores afrontará el partido, pendiente de los servicios médicos.



Sí puede ser probable que viaje con más de los dieciocho jugadores que inscribirá posteriormente, lo que decidirá el mismo sábado por la mañana antes de tomar el vuelo chárter hacia la capital grancanaria.



El Almería pretende crecer en sus prestaciones, como lo viene haciendo desde el comienzo del campeonato, para lo que debe mantener el nivel defensivo que le hace ser un equipo que sólo ha encajado un gol en cuatro jornadas, aunque la mejoría debe llegar en ataque.



El equipo tiene que pensar también en los próximos compromisos, con tres en ocho días, lo que obligará a hacer cambios. De todas formas, lo más probable es que sábado repita el once que ganó al Huesca y en Málaga, con una o dos variaciones a lo sumo.



Así, lo mismo vuelve René y aparece Petrovic, un jugador importante, sobre todo para cerrar los partidos y ese aspecto seguramente será importante ante Las Palmas.



Para esa cita volverá a estar ausente Juan Ibiza, ya que el central balear se lesionó en los días previos al partido frente al Huesca con un esguince en la rodilla derecha y aún no está recuperado.



El delantero uruguayo Darwin Núñez, que ha estado con la selección, trabajó este viernes al margen y es probable que no llegue para el duelo del sábado.



- Alineaciones probables:



Las Palmas: Josep Martínez; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Fabio, Ruiz de Galarreta; Álvaro Lemos, Kirian, Cristian Cedrés; y Rubén Castro.



Almería: Fernando; Romera, Owona, Maras, Iván Martos; Petrovic, César de la Hoz; Corpas, Chema, Gaspar; y Sekou.



Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco).



Estadio: Gran Canaria.