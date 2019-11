La UD Las Palmas quiere reencontrarse con la victoria en Anduva

La UD Las Palmas visitará Anduva con la principal novedad del regreso del internacional juvenil Pedri, tras la eliminación de España del Mundial sub-17, pero con una defensa de circunstancias debido a las numerosas bajas, que afectan también a otras líneas.



La vuelta de Pedri supone un soplo de aire fresco para un equipo amarillo que no ha vuelto a ganar desde que el talentoso atacante se marchase con la 'Rojita' a Brasil -tres derrotas y un empate-, y más teniendo en cuenta la ausencia una semana más por lesión de Jonathan Viera, su principal socio.



Sin embargo, el conjunto de Pepe Mel continúa lastrado por las muchas bajas que cada semana obligan al entrenador madrileño a tener que retocar la alineación, e incluso a cambiar la manera de afrontar los partidos desde el punto de vista táctico.



La portería y la defensa serán esta vez las principales líneas afectadas, con la ausencia del guardameta titular Josep Martínez, concentrado con la selección sub'21, y las lesiones de los zagueros Álex Suárez, Aythami Artiles y Dani Castellano, así como la sanción por acumulación de tarjetas de Alberto De la Bella.



Álvaro Valles estará bajo los palos, en su tercer partido liguero. En los dos anteriores no encajó ningún gol, frente al Deportivo de La Coruña (3-0) y en la segunda parte ante el Alcorcón, tras sustituir al descanso a Josep por unas molestias en un tobillo.



Por otra parte, ante la ausencia obligada de los dos jugadores que ocupan el lateral izquierdo, podría debutar con el primer equipo el joven Dani Martín, del filial Las Palmas Atlético.



Además, en el centro de la zaga es probable que Mel deba contar de nuevo con Mauricio Lemos, pese a las últimas dubitativas actuaciones del uruguayo.



Y es que aunque Martín Mantovani ha acortado los plazos de recuperación y ha entrado en la convocatoria, el propio entrenador ha reconocido que el central argentino no estaría en disposición de jugar los noventa minutos.



El técnico madrileño tendrá que hilar muy fino a la hora de encajar las piezas del puzzle y decidir la alineación, puesto que ha citado a seis jugadores con ficha del filial -el máximo permitido en una convocatoria-, sin olvidar de cumplir la norma de que sobre el césped siempre debe tener a siete jugadores profesionales.

Por su parte, el Mirandés recibe este domingo a la UD Las Palmas en un encuentro en el que los 'rojillos' buscan asentarse en la zona media de la clasificación, mientras que los canarios verán la vuelta de Pedri, tras su compromiso con la selección sub-17, y llegan con una defensa de circunstancia.



El técnico del Mirandés, Andoni Iraola, no quiere relajarse y es consciente que todos tienen "necesidades y todo el mundo necesita ganar", como así manifestó en la rueda de prensa previa al encuentro.



"La UD Las Palmas tiene jugadores de primer nivel", comentó Iraola, que cree que "buscarán ser superiores en la posesión y en otros estilos de juego" y por ello pide "ritmo alto" ya que es donde son "más competitivos".



"Tenemos algunas dudas en cuanto a bajas pero queda un entrenamiento; veremos quién llega y quién no" declaró el técnico, que no contará con seguridad con Simon Iroko que está con su selección y con Sergio González, que fue expulsado la jornada anterior por doble amarilla.



Las Palmas llegan a este partido tras un empate ante el Alcorcón. Los de Pepe Mel contará finalmente con Pedri, internacional sub-17 que viene tras caer eliminado en el Mundial y consolidado ya como talismán del equipo canario.



Sin él, no han conseguido sumar ninguna victoria. También vuelve Mantovani y será baja Jonathan Viera que está lesionado.



Alineaciones probables



MIRANDÉS: Limones; Franquesa, Cristian, Odei, Carlos Julio, Malsa, Antonio Sánchez, Guridi, Íñigo Vicente, Álvaro Rey, Marcos André.



UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Deivid, Mauricio Lemos, Dani Martín; Javi Castellano; Srnic, Ruiz de Galarreta, Kirian, Pedri; Pekhart.



ÁRBITRO: Areces Franco (comité asturiano).



ESTADIO: Municipal de Anduva.