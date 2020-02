La UD Las Palmas y el Deportivo se citan con rachas opuestas en Riazor

El Deportivo y Las Palmas medirán en el césped del estadio Abanca-Riazor sus rachas opuestas: cinco victorias consecutivas en el caso de los gallegos y cinco jornadas sin ganar, en el de los canarios.

La UD Las Palmas, con muchos jugadores de baja por lesiones o sanciones, intentará en Riazor lograr su primer triunfo del nuevo año, después de cerrar su particular cuesta de enero con tres empates, dos derrotas y la eliminación en la Copa del Rey.



Un solo gol anotado, en el tiempo de prolongación en Santander frente al Racing (1-1), es el escaso bagaje del equipo amarillo en sus cuatro últimos partidos ligueros.



Pese a esos números, el conjunto isleño continúa al acecho de los puestos de promoción de ascenso, de los que solo le separan un punto.



Pepe Mel regresará a Riazor con la Unión Deportiva y tendrá las importantes bajas del defensa Martín Mantovani, lesionado, así como del pivote defensivo Javi Castellano y el extremo Benito Ramírez, sancionados por acumulación de tarjetas.



En el derbi ante el Tenerife, el extécnico del Deportivo optó por Mauricio Lemos en el centro de la zaga, aunque el uruguayo también podría ocupar el centro del campo para suplir a Javi Castellano.



El canterano Fabio González será baja por enfermedad, mientras que el serbio Srnic podría ocupar el sitio de Benito Ramírez en la banda derecha.



El entrenador madrileño sigue sin poder disponer de muchos jugadores lesionados, o ultimando sus procesos de recuperación, como Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Álex Suárez, Mantovani, Dani Castellano, Cristian Cedrés, Aridai o Drolé.



En el partido ante el Tenerife, Mel sorprendió con la titularidad de Tana, así como la de Íñigo Ruiz de Galarreta, después de que el vasco estuviera más de un mes sin jugar por una lesión.



En el ataque, el puesto lo tiene asegurado Rubén Castro, quien también volverá a Riazor, en busca de acabar con la sequía goleadora del conjunto canario, mientras que el colombiano Juanjo Narváez vuelve a una convocatoria y podría reaparecer con una máscara protectora tras su operación facial.



Los deportivistas han despertado y la reacción que han tenido en los últimos partidos les ha permitido dejar las posiciones de descenso en las que llevaban casi cuatro meses.



Después de haber sido colista de la clasificación de LaLiga SmartBank, el Deportivo es otro de la mano de Fernando Vázquez, que cuenta todos los partidos por victorias en su segunda etapa en el conjunto coruñés en el torneo de la regularidad (empató en la Copa del Rey con Unionistas y quedó eliminado en los penaltis).



El técnico deportivista no ha podido contar para el partido con el venezolano Christian Santos, que se repone de un esguince de rodilla, David Simón (pubalgia) y Salva Ruiz (lesión muscular), además, ha dejado fuera de la convocatoria a Uche Agbo, que debutó como titular el pasado fin de semana con el Albacete (0-1).



El puesto del centrocampista nigeriano será para el vasco Peru Nolaskoain, que cumplió sanción en el Carlos Belmonte, mientras que las dudas están en el lateral izquierdo, con opciones para Luis Ruiz y Víctor Mollejo, y en ataque e incluso podría haber un cambio de sistema para pasar de los cinco defensas a una línea de cuatro.





- Alineaciones probables



RC DEPORTIVO: Dani Giménez; Bóveda, Mujaid, Somma, Montero, Luis Ruiz; Peru Nolaskoain, Gaku Shibasaki; Aketxe, Merino, Çolak.



UD LAS PALMAS: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mauricio Lemos, Aythami Artiles, De la Bella; Ruiz de Galarreta, Kirian Rodríguez; Srnic, Tana, Pedri; Rubén Castro.



ÁRBITRO: Moreno Aragón (C. Madrileño.



ESTADIO: Abanca Riazor.



HORA: 17.15