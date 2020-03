La UD Las Palmas se desconecta en la segunda mitad y cae goleada en El Molinón

La UD Las Palmas sufrió un nuevo mazazo en la Liga SmartBank. El conjunto dirigido por Pepe Mel continúa sin ganar en el nuevo año al verse superado con claridad en El Molinón (4-0). Tras una buena primera mitad, los amarillos se desconectaron en el segundo tiempo, y sufrieron los goles de Álvaro Vázquez, Babin, Murillo y Nacho Méndez.

En el partido sucedieron cosas desde el primer minuto, ya que, cuando apenas se llevaban jugados 30 segundos, una entrada de Damián Pérez sobre Curbelo supuso la primera tarjeta amarilla del encuentro para el defensa rojiblanco.



Tres minutos más tarde y en el primer córner local Babin remató de cabeza superando a Valles, pero Lemos aciertó a despejar de cabeza sobre la línea de gol, la única ocasión local en toda la primera parte.



El centro del campo canario superó al gijonés y la posesión de balón fue visitante, pero sin que ello supusiese ocasiones de peligro más allá de una ocasionada por una pérdida de Javi Fuego en el centro del campo que acaba con un remate de Benito Ramírez que despejó Mariño a córner.



Público y jugadores pidieron penalti en una mano de Javi Castellano en el área, pero el árbitro y también el VAR, que no fue consultado, consideró que no había infracción entre las protestas generalizadas.



Las Palmas fue aumentando su posesión de balón y acercándose cada vez con más peligro al área local ante un Sporting que perdía el balón muy rápido y apenas lograba cruzar el centro del campo.



En otra falta peligrosa de Damián Pérez, Rubén Castro puso a prueba a Mariño, que respondió con una buena parada y el propio Castro estuvo a punto de marcar involuntariamente, al rebotar en él un despeje apurado del portero rojiblanco tras una mala cesión de Unai Medina.



Al borde del descanso, Fabio lanzó desde fuera del área un balón que acabó estrellándose en el larguero en la última ocasión del equipo canario en la primera parte.



El Sporting se adelantó en el marcador en la primera jugada de la segunda parte en un centro de Unai Medina que tocó hacia atrás Murilo, no llegó a despejar Curbelo y Álvaro Vázquez batió a Valles de tiro cruzado.



Apenas sin tiempo para recuperarse, Las Palmas encajó el segundo en un córner lanzado por Pedro Díaz, que no acertaron a despejar los centrales canarios y Babin metió la cabeza lo justo para superar a Valles.



Pepe Mel decidió hacer dos cambios simultáneos, dando entrada a Fede Varela y Srnic por Curbelo y Fabio y su equipo buscó dar la vuelta al resultado pasando de nuevo a controlar el balón ante un Sporting que volvió a pasar apuros.



Las Palmas movía bien en el centro del campo, pero se atascaba en cuanto se acercaba al área del Sporting, que se defendía con orden y sin pasar apuros buscando una contra que sentenciara definitivamente el partido.



Y este llegó en un pase en profundidad de Manu García sobre la internada de Murilo, mientras la defensa canaria se quedaba estática pensando que estaba en fuera de juego, pero no era así y el brasileño resolvió con un fuerte disparo que se coló por la escuadra.



Resuelto el partido, Djukic decidió dar descanso a Manu García, que lleva acumulados muchos minutos y será clave en un mes de marzo en el que el Sporting aún puede engancharse a luchar por los puestos de "play off".



Su sustituto, Nacho Méndez, tuvo tiempo para culminar una contra y marcar el cuarto.



El Sporting aún marcó un quinto tanto, obra de Álvaro Vázquez y tras otro gran pase de Murilo, pero el delantero rojiblanco estaba en fuera de juego por centímetros y el VAR anuló el gol en medio de la euforia local.



El VAR también fue decisivo en la expulsión de Lemos por una entrada a Aitor García, que fue castigado posteriormente con tarjeta amarilla, la segunda del jugador, por lo que fue expulsado.



4 SPORTING: Mariño, Unai Medina, Molinero, Babin, Damián Pérez, Javi Fuego, Pedro Díaz (Gragera m 85), Murilo, Manu García (Nacho Méndez m, 73), Carmona (Aitor García m, 79) y Álvaro Vázquez.



0 UD LAS PALMAS: Valles, Curbelo (Fede Varela, m 54), Aythami, Mauricio Lemos, De la Bella, Javi Castellano, Fabio (Srnic m, 54), Tana, Pedri, Benito Ramírez (Cristian m, 62) y Rubén Castro.

ÁRBITRO: De la Fuente Ramos. Expulsó por doble amarilla a Lemos (m, 90) y mostró tarjeta amarilla a Damián Pérez a los 30 segundos de juego.

GOLES: 1-0, m.46: Álvaro Vázquez. 2-0, m.48: Babin. 3-0, m.72: Murilo, 4-0, m.86: Nacho Méndez.



INCIDENCIAS: El Sporting lució brazaletes negros y se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Gragera, padre del jugador local José Gragera, que estaba entre los convocados. 17.860 espectadores.