La UD Las Palmas no puede con el Fuenlabrada

La UD Las Palmas desactivó al equipo revelación de LaLiga SmartBank en su estadio, un Fuenlabrada que no disparó a la portería rival y le faltó acierto en los últimos metros para deshacer un empate sin goles y sin aprovechar los últimos 15 minutos jugando en superioridad tras la expulsión de Chico Flores.

Se abona al empate el Fuenlabrada, que firmó su cuarta jornada seguida igualando con su rival, en un encuentro en el que no funcionó la apuesta por jugar con falso 9 de Mere Hermoso. Y no fue por Iban Salvador, que dejó un recital de entrega, pero el sistema restó presencia en área contraria y remate en un duelo repleto de igualdad que no supo decantar Las Palmas cuando todo se le puso a favor.

Una entrada durísima de Chico Flores pegado a banda tumbó a Narváez y lo lesionó. La roja directa en el minuto 75 dejaba un escenario para que el conjunto isleño rematase el trabajo realizado. Primero desconectó al Fuenlabrada, minimizó sus virtudes tapando a Hugo Fraile, con concentración en el balón parado y sin permitir aparecer a Randy. Los intentos locales nunca acabaron en remates.

Por contra, Biel Ribas debía intervenir ante un potente disparo de Benito Ramírez en el primer aviso, sacar un centro envenenado del mismo rival y desviar ligeramente el balón a un remate de Aythami en parábola que repelió el travesaño.

El duelo lo marcó el orden de los dos equipos y la lucha por hacerse con el dominio. El Fuenlabrada no pudo correr como le gusta. En las botas de Hugo Fraile estuvo la acción más peligrosa, con un zurdazo con rosca que se marchó cerca del poste. Aunque antes del descanso era Fabio el que perdonaba la más clara, solo en el segundo poste, tras un error en salida de balón de Glauder.

La igualdad del partido la pudo deshacer Araujo tras su entrada al campo. Era el minuto 67 cuando Benito le dejaba totalmente solo con un pase entre líneas. El único despiste de Juanma, líder de la zaga fuenlabreña, permitió que se girase y disparase ante Biel cruzando en exceso en su definición.

Con superioridad numérica le faltó leer el juego ofensivo al equipo de Pepe Mel. Solo Pedri aportó visión en sus apariciones. No conectaron el último pase para derribar al Fuenlabrada y solo un testarazo de Mantovani pudo dar el triunfo. El orgullo del equipo revelación le hizo acabar en campo rival, cuando Oriol Riera enganchó un centro de Hugo y Clavería acarició el penalti en la última acción, pero la falta se produjo al límite del área y no deshizo la igualdad reinante entre dos equipos que se instalan en el tren de la lucha por la promoción.

CF FUENLABRADA 0 (0)

UD LAS PALMAS 0 (0)



FUENLABRADA: Biel Ribas; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Claveria, Cristóbal, Hugo Fraile, Anderson (León, 78'); Randy (Oriol Riera, 73'), Iban Salvador (José Fran, 87').



UD LAS PALMAS: Valles; Eric, Aythami, Mantovani, De la Bella; Javi Castellano, Fabio (Pekhart, 87'), Maikel (Araujo, 57'), Benito Ramírez; Pedri, Narváez (Fede Varela, 80').



ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Amonestó por los locales a Hugo Fraile (58') e Iribas (76'); y por los visitantes a Fabio (25'), Eric (36'), Araujo (72'), Benito Ramírez (82') y De la Bella (91'). Expulsó a los 75 minutos por roja directa al local Chico Flores.



INCIDENCIAS: Estadio Fernando Torres. Ante 5.117 espectadores.