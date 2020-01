Pulso por meterse en la pelea del ascenso sin Viera

La UD Las Palmas se examinará en Fuenlabrada por primera vez sin Jonathan Viera, el jugador que ha impulsado al equipo isleño a la parte alta de la clasificación de LaLiga SmartBank, después de finalizar la cesión del Beijing Guoan de China.



Aunque el club grancanario trabaja desde hace semanas en intentar prolongar el préstamo hasta final de temporada, el entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, ya no cuenta con su jugador franquicia y, además, ha pedido que se deje de hablar de él, pues para el cuerpo técnico "ya no va a volver".

Lista de 19 convocados para el partido en Fuenlabrada.#FuenlaLasPalmas ¡#VamosUD! pic.twitter.com/LT8Ad0fCRy — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 3, 2020



De ese modo, el preparador madrileño tendrá que adaptarse al nuevo escenario táctico que se le plantea, con varias opciones para tratar de minimizar sobre el campo la notable ausencia de Viera, un futbolista que ha dado juego y puntos al equipo desde su llegada.



El juvenil Pedri podría ocupar su lugar en la mediapunta, mientras que en las bandas un puesto es fijo para Benito Ramírez, y el otro se lo disputarían Srnic y el argentino Sergio Araujo, con más posibilidades para el serbio. Y es que Mel ha manifestado en la rueda de prensa previa al viaje a Fuenlabrada que necesita ver a Araujo bien "física y mentalmente" antes de darle la titularidad.



Con la ausencia de Ruiz de Galarreta, lesionado, el tinerfeño Kirian Rodríguez opta de nuevo a acompañar a Javi Castellano en la medular, mientras que en la punta de ataque tiene la plaza asegurada el colombiano Juanjo Narváez, dada su explosión goleadora desde que ocupa esa posición.



La UD Las Palmas lucirá una camiseta conmemorativa de los 100 años del fallecimiento del ilustre escritor grancanario Benito Pérez Galdós, que se cumplen precisamente este sábado, con el lema 'Galdós centenario'.

La @UDLP_Oficial jugará ante el Fuenlabrada con una camiseta con el lema 'Galdós centenario'.https://t.co/OeGVLsavj0#Galdós2020pic.twitter.com/bqRqQvUK5h — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) December 26, 2019

El CF Fuenlabrada inicia el año que desea sea de su consagración en la división de plata del fútbol español con un duelo por meterse en la pelea por el ascenso con la UD Las Palmas, que llega al estadio Fernando Torres sin su referente Jonathan Viera.



Para la historia del Fuenlabrada quedó un 2019 inolvidable en el que firmó el ansiado sueño del ascenso a Segunda división y en su primera aventura en el fútbol profesional un estreno como equipo revelación. Instalado en la zona alta de la clasificación desde el inicio, el paso de las jornadas no afectó al equipo de Mere Hermoso que sigue con la única idea de obtener la permanencia pero sin renunciar a nada.



A la espera de refuerzos que apuntalen zonas del campo donde necesita retoques y con el miedo del desgaste al mismo grupo de jugadores, Mere inicia la segunda parte del campeonato con toda su plantilla disponible. Solo causará baja el central David Prieto, por sanción, y su lugar en el once lo ocupará Chico Flores.



Solo una derrota en las nueve últimas jornadas, en casa de un aspirante como el Girona, y aún el recuerdo el empate de su último partido en el Torres, con tanto en el tiempo añadido del Almería que provocó que se escapase una nueva muesca en el revolver del 'matagigantes' de la categoría.



El calendario asimétrico provoca que un partido que se jugó a finales de octubre se repita en la primera fecha de enero. Hugo Fraile y Randy Nteka firmaron los tantos del triunfo (1-2). Se espera el regreso del segundo a un once en el que la principal duda radica en el extremo izquierdo, donde Anderson se quiere agarrar al puesto ante un José Fran ya recuperado de su lesión muscular.