La UD Las Palmas confirma la rescisión de contrato de Juan Cala y no garantiza ficha a David García y Momo

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este lunes que los jugadores David García y Momo no tienen asegurada su presencia en la plantilla de la próxima temporada y ha confirmado que en las próximas horas rescindirá su contrato el defensa Juan Cala.



Ramírez ha dicho que a David García -el jugador con más partidos oficiales en la historia del club- se le ofreció ser ayudante en el equipo filial y no ha aceptado la propuesta, porque "quiere seguir jugando", pero ello dependerá de que otros futbolistas dejen hueco, ya que en su posición de defensa central hay "overbooking".



"Es una situación complicada, no podemos liquidar a ningún jugador con contrato en vigor para que David García continúe", ha añadido el mandatario isleño.



Según Ramírez, todos los jugadores han aprobado una reducción de salarios en sus contratos para ajustarse al nuevo presupuesto del club, que bajará considerablemente esta temporada, aunque asegura que en caso de lograr el ascenso les restituiría ese dinero, ahora rebajado, en la máxima categoría.



La intención del entrenador, Pepe Mel, es comenzar la temporada con 22 jugadores profesionales y dejar tres fichas libres, por lo que Ramírez prevé una pretemporada "larga" en cuanto a probables ventas, cesiones o rescisiones de contrato, ya que además de los futbolistas que suben del filial, llegarán algunos fichajes, para los que ya hay abiertas "negociaciones".



Ahora bien, el presidente de la Unión Deportiva ha reconocido que pretenden mantener la columna vertebral del equipo, entre los que, a una pregunta de un periodista, ha reconocido que se incluyen nombres como Timor, Ruiz de Galarreta, Araujo o Rubén Castro.



Por otra parte, Ramírez ha anunciado que el atacante tinerfeño Maikel Mesa ha renegociado su contrato, que amplía por un año.



Los cinco jugadores del filial que pasan a tener ficha profesional son el guardameta Josep Martínez, los centrocampistas Fabio González, Kirian Rodríguez y Cristian Cedrés así como el delantero Edu Espiau.



Además, a las órdenes de Pepe Mel también harán la pretemporada Toni Robaina, Josemi Castañeda, Álvaro Valles y Jesús Fortes.



En el caso del extremo Carlos González, el presidente isleño ha informado de que sus representantes pretenden recibir una oferta mayor, pero la entidad "no cambia su política", aunque les gustaría que el futbolista renovase.



La UD Las Palmas iniciará la pretemporada el próximo 8 de julio, día que aprovechará para inaugurar su nueva Ciudad Deportiva de Barranco Seco, aunque Ramírez "duda" que en esa fecha esté resuelto el capítulo de movimientos de jugadores, en especial el de bajas.



El club pretende tener "un equipo competitivo e ilusionante" para afrontar una temporada en la que deben "desinflar las urgencias", después de comprobar que "el dinero no lo es todo en el fútbol", tras no funcionar la millonaria apuesta del pasado verano.



"Tenemos que aprender de los errores para no volver a cometerlos. No detectamos a tiempo las carencias. Había una gran plantilla, pero no un gran equipo. Nos lo jugamos todo a una carta, no salió bien, y este es el plan B", ha resumido Ramírez, en alusión al nuevo proyecto que traerá "aire fresco" con la cantera.

A su juicio, el objetivo del club en la próxima edición de LaLiga 1/2/3 será "seguir creciendo, mantener la categoría lo antes posible, salir a competir y ver hasta dónde llegamos".