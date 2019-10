Una revitalizada UD Las Palmas examina al Lugo

La UD Las Palmas, revitalizada por su primer triunfo de la temporada a domicilio (0-2 ante la Ponferradina), examina este sábado en su visita al Anxo Carro a un Lugo, sólido fuera de casa y frágil como local.



En plenas fiestas de San Froilán, el conjunto gallego recibe la visita de un rival al que ha derrotado las cuatro veces que se han medido en ese escenario en Segunda División: 3-1 en la temporada 2012/13, 3-0 en la 2013/14; 2-1 en la 2014/15, y 4-2 en la 2018/19.



Sin embargo, el Lugo se ha mostrado en este inicio de temporada como un equipo de contrastes, sólido a domicilio y frágil en casa ya que ningún otro ha encajado tantos goles delante de sus aficionados: diez en cinco encuentros.



Como visitante, por el contrario, cambia la cara y se ha mostrado muy seguro, con solo tres dianas recibidas en cuatro partidos, uno de los mejores registros de la categoría de plata.



El balance de los lucenses en casa es de una victoria, dos empates y dos derrotas en cinco partidos y el deseo del equipo es hacerse fuertes, algo que por ahora no han conseguido.



El técnico rojiblanco, Eloy Jiménez, presenta las bajas de Jaume Grau, Antonio Campillo y Hugo Rama por lesión.



En principio, el preparador del Lugo, que cambió de portero en Anduva ante el Mirandés (1-1), volverá al sistema 4-4-2 que ha utilizado como local, aunque la solidez que le ha dado el 5-3-2 a domicilio podría hacerle cambiar. Es probable que regresen al once jugadores como Roberto Canella, José Carlos y Gerard Valentín.



La Unión Deportiva Las Palmas intentará prolongar en Lugo su inercia positiva para conseguir la que sería su tercera victoria consecutiva en LaLiga SmartBank.



El conjunto entrenado por Pepe Mel se presenta en el Anxo Carro reforzado por su primer triunfo como visitante de la temporada, frente a la Ponferradina (0-2), donde volvieron a brillar Jonathan Viera y Pedri, sus dos perlas pertenecientes a diferentes generaciones.



La cercanía en el tiempo del choque disputado en El Toralín, el pasado miércoles, podría condicionar el once que presente el técnico madrileño, aunque si todos los futbolistas están en buenas condiciones físicas, podría repetir la alineación inicial de hace tres días en tierras bercianas.



En el caso del defensa Mauricio Lemos, quien no pudo jugar el último partido por problemas físicos, Mel ha dicho que no arriesgará en el caso de que haya alguna duda con él, por lo que el central uruguayo o será titular, o no entrará en la convocatoria.



El entrenador amarillo espera recuperar al delantero colombiano Juanjo Narváez, quien también se perdió el choque ante la Ponferradina por su estado físico, pero el buen rendimiento que está ofreciendo Tomas Pekhart -descartado en verano- hace pensar que el checo volverá a ser la referencia en la punta del ataque.



"El equipo está teniendo personalidad, estamos jugando de una manera que hace que el futbolista se sienta cómodo, porque cuando no tenemos balón defendemos bien, y con el balón sabemos tener el control. La mezcla de estas dos cosas nos han hecho crecer", ha manifestado hoy en Coruña el entrenador del equipo isleño.



Alineaciones probables:



Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Peybernes, José Carlos, Canella; Gerard Valentín, Seoane, Borja Domínguez, Álex López; Cristian Herrera y Manu Barreiro.



UD Las Palmas: Josep Martínez; Álvaro Lemos, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Fabio, Ruiz de Galarreta; Srnic, Jonathan Viera, Pedri; y Pekhart



Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear)



Hora: 15.00 horas (Canarias).



Campo: Anxo Carro