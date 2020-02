La UD Las Palmas busca la primera victoria del año en Santo Domingo

La UD Las Palmas visita Santo Domingo, su campo maldito, donde nunca ha conseguido ganar, en plena crisis de resultados después de ocho partidos consecutivos sin vencer -cinco empates y tres derrotas-, desde que se impusiera en Elche a mediados de diciembre de 2019.



La errática trayectoria del equipo isleño durante los dos últimos meses le ha restado opciones de pelear por los puestos de promoción de ascenso dejándolo en mitad de tabla lejos de la zona de arriba.



Para la visita a Alcorcón, segunda consecutiva tras el empate en Soria ante el Numancia la semana anterior (1-1), Pepe Mel tendrá un nuevo inconveniente con la lesión de Alberto De la Bella, único lateral izquierdo disponible en la plantilla.



Para suplir al defensa catalán, con problemas musculares, el técnico madrileño ha trabajado durante esta semana tres opciones: la más natural sería suplirlo con el zurdo Benito Ramírez, pero también ha probado a Eric Curbelo en ese puesto, así como defensa de tres centrales y carriles largos.



El principal inconveniente para Mel es que Benito es el jugador más en forma en ataque y retrasar su posición al lateral o en el flanco izquierdo con recorrido largo le restaría poder ofensivo, pero también reconoce que sería la solución más natural para no estar retocando en exceso el once inicial ni cambiar el sistema.



Por otra parte, el entrenador madrileño también ha dejado entrever que podría sacar de la titularidad a Juanjo Narváez porque espera en Alcorcón un partido con mucho juego aéreo y el colombiano no termina de estar cómodo con la máscara que viene utilizando tras su operación en la cara.



Enfrente estará el Alcorcón, que llega a este encuentro después de sumar la pasada jornada una importante victoria como visitante frente al Oviedo que además le permite seguir como único equipo invicto a domicilio de la categoría.



El triunfo de la pasada jornada situó al Alcorcón con 37 puntos, a tres de la promoción que durante esta semana ha marcado el Elche como sexto clasificado.



El objetivo del equipo alfarero en este encuentro es lograr un triunfo en Santo Domingo que mejore sus números como local, puesto que solo ha sumado 15 puntos de los 42 en juego, lo que refleja que de su feudo han volado 27.



Para este partido Fran Fernández sigue contando con la única baja del delantero escocés Jack Harper, que está lesionado. El resto están disponibles, incluido el lateral izquierdo Carlos Bellvis, que llevaba lesionado casi dos meses.



En cuanto al equipo titular no se esperan cambios, puesto que el técnico almeriense reconoció que el buen rendimiento que están dando sus jugadores hace que sea muy difícil ahora mismo entrar en el once que viene jugando.



Alineaciones probables:



Alcorcón: Dani Jiménez; Paris Adot, David Fernández, Diéguez, Pomares; Boateng, Perea; Mula, Stoichkov, Arribas; y Dani Romera.



UD Las Palmas: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mauricio Lemos, Aythami Artiles, Benito Ramírez: Ruiz de Galarreta, Javi Castellano; Aridai, Fede Varela, Pedri; y Rubén Castro.



Árbitro: Areces Franco (Comité asturiano).



Estadio: Santo Domingo.



Hora: 15.00. EFE