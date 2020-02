La UD Las Palmas, a terminar con su crisis de resultados en Soria

La UD Las Palmas, inmersa en una crisis de resultados, volverá a buscar este sábado en Soria (17:15 horas), el primer triunfo del año 2020, que se le viene resistiendo en las últimas jornadas de LaLiga SmartBank.



La mala racha del conjunto amarillo tuvo su inicio en el último partido de 2019, frente al Rayo Vallecano en Gran Canaria (1-1), y desde entonces, coincidiendo con el regreso de Jonathan Viera a China, el conjunto entrenado por Pepe Mel ha encadenado seis encuentros más con un pobre saldo de tres puntos, solo tres goles a favor y uno de ellos marcado en propia portería por el Deportivo.



La buena noticia para Mel es que recupera a algunos de sus efectivos, como al centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y al extremo Aridai Cabrera, ambos recuperados de sus problemas musculares.



Además, vuelve a estar disponible De la Bella para ocupar el lateral izquierdo, tras ser baja por acumulación de tarjetas la semana anterior en casa ante el Cádiz (1-2), lo que provocó incluso que Mel tuviese que cambiar el sistema de juego.



También podría reaparecer en el centro de la zaga el central argentino Martín Mantovani, asimismo recuperado de molestias musculares, aunque frente al Cádiz, y pese a estar en el banquillo, no dispuso de minutos.



Mel no ha revelado si volverá al dibujo original de cuatro defensas, o seguirá con tres centrales y dos carrileros, asegurando que están preparados para utilizar ambos sistemas, incluso retrasando la posición de Pedri para que tenga más protagonismo en la construcción del juego, en función de cómo se desarrolle el partido en Los Pajaritos.

El Numancia buscará en Los Pajaritos, frente a Las Palmas y con cambios obligados en la alineación, la victoria que se le niega en las últimas jornadas y que se ha frenando su candidatura a los puestos de promoción en la Segunda división española.



"Es un partido importante por muchas cosas. Vienen dos partidos seguidos fuera", ha reconocido este viernes en rueda de prensa el entrenador numantino Luis Carrión, quien no podrá contar por sanción con Higinio, uno de los goleadores del equipo y principal referencia ofensiva, y el lateral Iván Calero.



Carrión ha avanzado que para suplir a Higinio hay un ramillete de posibilidades, encabezada por Néstor.



Además ha advertido de la calidad que atesora la plantilla de Las Palmas, con jugadores como Pedri, Tana y Rubén Castro, y al que no será fácil ganar.



"Aquí no gana nadie fácil. Necesitamos un poco más para conseguir la victoria de nuevo", ha resaltado.



Además el técnico numantino recupera a otro de los fijos en su alineación como el onubense Curro Sánchez, tras cumplir frente al Málaga el partido de sanción por acumulación de amonestaciones frente al Málaga.



- Alineaciones probables:



Numancia: Dani Barrio; Sola, Derik, Escassi, Héctor Hernández; Erik Morán, Gus Ledes; Curro, Marc Mateu, Moha; Néstor.



UD Las Palmas: Álvaro Valles; Eric Curbelo, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Benito Ramírez, Ruiz de Galarreta, Javi Castellano, Pedri; Narváez y Rubén Castro. EFE



Árbitro: Sagués Ocoz (Comité vasco).