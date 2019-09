La UD Las Palmas tendrá a prueba al centrocampista Nosa

La UD Las Palmas tendrá a prueba al nigeriano Emmanuel Nosakhare Igiebor, conocido como Nosa, para valorar su posible incorporación, según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, quien tuvo a sus órdenes en el Betis al futbolista africano, ahora sin equipo.



Nosa, de 28 años, reforzaría el centro del campo del conjunto grancanario y ocuparía la única ficha disponible que tiene la primera plantilla tras el cierre del mercado, aunque el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, reconoció que solo disponían de mil euros, si bien buscaría alternativas financieras para que LaLiga diera el visto bueno a incrementar ese margen.



"En 2012 Nosa nos ayudó mucho en el Betis, este chico está sin equipo y lo vamos a valorar unos días para ver cómo está físicamente", ha reconocido hoy Pepe Mel ante los periodistas en la rueda de prensa previa el derbi de este sábado en Tenerife.



Por otra parte, el entrenador madrileño no ha querido pronunciarse sobre la gestión del club isleño en el reciente cierre del plazo de fichajes de verano, después de no haber podido colocar a algunos jugadores con los que el técnico no contaba, como Tomas Pekhart o Slavoljub Srnic.



"Miro hacia adelante, para mí esta es la mejor plantilla del mundo y tengo que tener el máximo respeto por cada uno de sus integrantes porque son los que nos van a hacer ganar. Estoy a muerte con ellos, debo sacarles el cien por cien de rendimiento y lo que pasó hasta el día 2 ya es pasado", ha dicho.



Mel, de quien Miguel Ángel Ramírez dijo el pasado martes que estaba "encantado" con la plantilla final que ha quedado a su disposición, ha puesto un ejemplo lejano en el tiempo, cuando Jorge Valdano no contaba con el delantero chileno Iván Zamorano en el Real Madrid "y luego acabó siendo el 'pichichi' de la liga".