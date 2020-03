La UD Las Palmas utilizará vuelos chárter para evitar riesgos de contagio

La UD Las Palmas viajará la próxima semana a Almería en vuelo chárter, y de igual manera lo hará el Girona este fin de semana a Gran Canaria, para evitar riesgos de contagio del virus Covid-19, según ha confirmado este miércoles Patricio Viñayo, director general del club isleño.



El dirigente grancanario, en una entrevista concedida a los medios audiovisuales de la entidad, ha dicho que los desplazamientos contarán con el respaldo económico de LaLiga, y con ellos se trata de "evitar compartir un vuelo regular" para minimizar en la medida de lo posible el riesgo de ser contagiados por el coronavirus.



"Se intenta que los desplazamientos se realicen con las máximas restricciones posibles, reduciendo así las posibilidades de cualquier contagio", ha explicado.



Viñayo ha subrayado que la actual situación de pandemia es "excepcional", y que la UD Las Palmas será "responsable" con todo lo que soliciten los distintos organismos, como LaLiga, Real Federación Española de Fútbol o Consejo Superior de Deportes, "en virtud del criterio sanitario" que el club "no va a censurar ni discutir".



El director general de la Unión Deportiva ha confirmado que la entidad isleña ha solicitado el aplazamiento del partido del domingo ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria, como se informó anoche a través de un breve comunicado en el Twitter oficial.



"Hemos pedido que al menos se estudie la posibilidad del aplazamiento, aunque sabemos que el calendario es muy exigente y no permite muchas alteraciones, pero un estadio vacío, sin público, no es el escenario idóneo para afrontar cualquier partido de fútbol", ha relatado.

Patricio Viñayo: "Todo lo que se haga debe hacerse entendiendo que es por un bien superior. Desde la UD Las Palmas solicitamos la comprensión de todos los aficionados y profesionales que se puedan sentir perjudicados por esta situación". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) March 11, 2020



Viñayo ha subrayado que el club no discute la idoneidad de la medida adoptada por el Consejo Superior de Deportes de jugar los partidos a puerta cerrada, pero insiste en que no tienen todos los datos de las autoridades sanitarias, que sabrán mucho mejor "cómo va a evolucionar la situación en los próximo días".



Por otra parte, ha confirmado que para el partido del domingo ante el Girona, en lo que a medios de comunicación se refiere, solo están autorizados a entrar al Estadio de Gran Canaria el operador televisivo que emitirá el encuentro, un fotógrafo y los responsables de las redes sociales.



Viñayo ha insistido en que la situación es de "incertidumbre" e "inédita" por las posibilidades "tan acusadas" de contagio del virus, y que por encima de todo debe prevalecer "la salvaguarda de la integridad física de todos los actores".



El dirigente ha añadido que en una misma jornada "se producen distintas noticias y posicionamientos de organizaciones" a las que se deben, por lo que tienen que estar "expectantes" a la evolución de una situación "sobrevenida".



Viñayo ha pedido "comprensión" a todos los aficionados de la UD Las Palmas, así como a otros agentes intervinientes en la competición que puedan sentirse perjudicados, pero matiza que todas las decisiones se deben adoptar "por un bien superior", que es "atajar cuanto antes la posibilidad de contagio de esta pandemia", con un comportamiento "responsable y solidario".