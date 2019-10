La UD Las Palmas mide su buen momento frente al líder

La UD Las Palmas abre el viernes la duodécima jornada de LaLiga SmartBank y mide su línea ascendente, la que le ha aupado a la zona de promoción de ascenso, en el peor escenario posible ahora mismo, el Ramón de Carranza y ante un intratable Cádiz, líder sólido y destacado de la tabla.



La formación gaditana quiere proseguir con su gran racha y obtener la quinta victoria consecutiva en una temporada que los pupilos de Álvaro Cervera están completando de ensueño.



El Cádiz, desde el liderato, muestran una fortaleza que ya quisieran para sí todos sus rivales, entre ellos una UD Las Palmas que ha enderezado el rumbo en las últimas jornadas tras un comienzo titubeante.



Tal es el buen rendimiento de la plantilla cadista en la temporada, que esta misma semana ha renovado su compromiso hasta 2022 el volante roteño José Mari Martín-Bejarano, uno de los faros de Cervera en el terreno de juego.



Para la cita del viernes ante el rival grancanario es baja el lateral Carlos Akapo, que continúa en fase de recuperación de una dolencia física, con lo que se une al central suizo Jean Pierre Rhyner, que también estará ausente por lesión.



La convocatoria facilitada este jueves está compuesta por veinte jugadores, de los que dos deberán quedarse fuera antes del partido.



Es novedad la presencia del centrocampista sanluqueño José Manuel Jurado, fichaje estelar del pasado verano tras su paso por el Atlético de Madrid o el Schalke 04 alemán, entre otros clubes, y que ya está recuperado de una lesión que le tenía fuera de los planes de Cervera.



Ahora Jurado espera entrar en la convocatoria final de dieciocho futbolistas y jugar sus primeros minutos como cadista.



La UD Las Palmas está en su momento más dulce de la temporada, después de cuatro victorias consecutivas, y cinco en los últimos seis partidos disputados, aunque lo hará sin Pedri González, la gran revelación del campeonato.



La irrupción del atacante juvenil ha sido la gran sensación de este inicio liguero, pero su marcha con la selección española al Mundial sub 17 de Brasil deja al equipo amarillo sin uno de los principales artífices de la gran racha que atraviesa, y que le ha situado ya en puestos de promoción de ascenso.



El entrenador del conjunto isleño, Pepe Mel, ha encontrado la fórmula para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores pese a las numerosas e importantes bajas que ha acusado el equipo desde que comenzó el curso.



Para el choque de mañana, el técnico madrileño recuperará a Josep Martínez, portero titular, después de su reciente convocatoria con la selección española sub 21, y también a Íñigo Ruiz de Galarreta, uno de los referentes en el centro del campo, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.



También podrá contar con el defensa uruguayo Mauricio Lemos, quien no pudo jugar por lesión el pasado domingo ante el Deportivo de La Coruña (3-0); no así con el atacante Juanjo Narváez, puesto que el colombiano no se ha recuperado a tiempo.



En cambio, continúan siendo bajas de larga duración Raúl Fernández, Benito Ramírez, Maikel Mesa, Sergio Araujo, Rubén Castro y Drolé.



Las Palmas no gana en Cádiz desde 1987, y la pasada temporada cayó por goleada (4-1); el único tanto visitante lo marcó el checo Tomas Pekhart, ahora máximo realizador del equipo isleño, junto a Jonathan Viera, ambos con cuatro goles.



Alineaciones probables:



CÁDIZ CF: Cifuentes; Carcelén, Fali, Cala, Espino; Edu Ramos, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Perea; y Lozano.



UD LAS PALMAS: Josep Martínez; Álvaro Lemos, Mantovani, Aythami Artiles, De la Bella; Fabio, Ruiz de Galarreta; Srnic, Kirian, Jonathan Viera; y Pekhart



ÁRBITRO: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).



ESTADIO: Ramón de Carranza.