La UD Las Palmas logra su tercera victoria consecutiva

La UD Las Palmas se encarama a los puestos altos de la Liga SmartBank, después de encadenar su tercera victoria consecutiva, en este caso tras doblegar al Lugo (0-2). Los goles de Pedri y Pekhart, en la recta final de la contienda, permitieron al cuadro de Pepe Mel conquistar el Anxo Carro.

Los insulares buscaron el gol todo el partido, creyeron en su fútbol y sus arquitectos se entendieron cuando el Lugo ya se veía con un punto más trabajado en defensa que en ataque. En el descuento, Pekhart sentenció.



Y eso que en el Lugo tenía en la medular a Carlos Pita, que volvía a ser el mariscal después de haber jugado los anteriores partidos de la temporada como defensa. De sus botas nació la primera ocasión del partido, un pase que el coruñés filtró a los nueve minutos para Cristian Herrera, que se encontró con una buena intervención de Josep Martínez.



Fue el ataque más prometedor de los rojiblancos en todo el partido. El balón pasó a ser de Las Palmas, que asumió el control del juego y buscó, sobre todo, a Jonathan Viera, su jugador más determinante.



Los canarios se presentaron en Lugo con la confianza que les dio haber encadenado dos victorias por primera vez en la temporada, aunque su dominio (más del 60 % en la primera parte) solo se transformó en peligro cuando apareció el dorsal 21.



A los 26 minutos, se sacó de la chistera un pase a De la Bella que no pudo conectar Narváez en el área y al que llegó muy forzado Srnic; y a los 33 trazó una pared con Álvaro Lemos y completó la jugada con un lanzamiento cruzado que acabó en el fondo de la red pero que no subió al marcador por la intervención del VAR, ya que había fuera de juego del lateral.



El Lugo, a pesar de entrar poco en juego, llegó a fabricar cuatro remates antes del descanso, el último de ellos de Tete Morente, que se abrió camino por la frontal y disparó al lateral de la red. Por el efecto óptico, hubo quien lo vio dentro.



Las Palmas regresó al césped con la misma intención que en el primer periodo y Pedri, a sus 16 años y con futuro azulgrana, hizo de Viera con una asistencia excepcional para Srnic, que superó a Ander Cantero pero no el poste.



A pesar de los cambios de Eloy Jiménez, al Lugo le costó mucho avanzar metros, especialmente a partir de tres cuartos de ataque, pero, al menos, no estuvo tan embotellado. A falta de mejores recursos, Carlos Pita lo intentó con una vaselina desde el círculo central que atajó Josep Martínez a falta de poco más de diez minutos para la conclusión.



Las Palmas siguió creyendo en el fútbol de toque y el tiempo le dio la razón cuando Viera asistió a Pedri para que el joven futbolista definiera ante Cantero, que metió la mano pero no pudo evitar el gol.



El Lugo no se repuso del golpe. Pekhart rozó el segundo cuando quedaban cuatro minutos, y sentenció el choque en el descuento con un cabezazo a centro de Dani Castellano.



CD LUGO (0): Ander Cantero; Campabadal, Peybernes, José Carlos, Canella (Iriome, min.88); Gerard Valentín (Rahmani, min.71), Seoane, Carlos Pita, Tete Morente; Manu Barreiro (Carlos Castro, min.56) y Cristian Herrera.



UD LAS PALMAS (2): Josep Martínez; Álvaro Lemos, Mantovani, Aythami, De la Bella; Srnic (Cedrés, min.72), Ruiz de Galarreta, Fabio, Pedri (Dani Castellano, min.89); Jonathan Viera y Narváez (Pekhart, min.69).



ÁRBITRO: Varón Aceitón, del Comité Balear. Mostró amarilla a Ruiz de Galarreta (min.15), Mantovani (min.19), Aythami (min.54), Viera (min.62) y Lemos (min.76) de la UD Las Palmas; y José Carlos (min.37) y Rahmani (min.91), del Lugo.

GOLES: 0-1, min.83: Pedri. 0-2, min.92: Pekhart.



INCIDENCIAS: Partido de la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 2.634 aficionados.