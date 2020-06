La UD Las Palmas puntúa en el Carlos Belmonte

La UD Las Palmas alarga su buen momento al puntuar en el Carlos Belmonte, en un encuentro que finalizó sin goles. En un partido muy exigente frente a un necesitado Albacete, el cuadro de Pepe Mel supo encadenar su cuarta jornada sin ver perforada la portería de Josep Martínez.

El cuadro canario hacía acto de presencia en el estadio Carlos Belmonte con una trayectoria ascendente al sumar siete puntos de los últimos nueve en juego con la que comenzaba a mirar a una zona de play-off de ascenso que, antes de la disputa del encuentro, tenía a cinco puntos.



Enfrente le recibía un conjunto blanco que llegaba tras lograr un triunfo foráneo ante el Extremadura y empatar ante el Huesca, resultados que no le impedían tener a un punto la zona de descenso, lo que obligaba a los pupilos de Lucas Alcaraz a puntuar para alejarse de la ‘quema’.



Esa necesidad se pudo comprobar desde el inicio, pues Acuña protagonizó dos jugadas de mucho peligro que no fueron gol por muy poco. Primero, a los seis minutos, soltando un latigazo desde la frontal al que respondió de manera felina Josep Martínez, y, seguidamente, en una acción de Fuster que el paraguayo remató desviado cuando parecía que podía subir el primer gol al marcador.



Como suele ocurrir en los encuentros del Albacete, era el cuadro canario el que amasaba más el esférico, aunque su mayor posesión no llegó a importunar los dominios del meta Tomeu Nadal en la primera media hora de juego.

Sigue en #UDRadio la rueda de prensa de Pepe Mel tras el #AlbaceteLasPalmas 💛💙 https://t.co/3q0Y10iIGq — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 24, 2020

El conjunto local buscaba siempre a Acuña por arriba para optar a segundas jugadas en las que Manu Fuster, Álvaro Jiménez y Pedro tuvieran opciones de disparo o de filtrar pases a otros compañeros.



Sin embargo, la mejor opción para el conjunto dirigido por Lucas Alcaraz emergió en una jugada en la que Pedro tardó mucho en rematar, pero en la que dejó el balón de cara a Azamoum para que el centrocampista francés soltara un zurdazo que repelió el larguero de la portería canaria (minuto 41).



Fue la antesala de la oportunidad más nítida para el cuadro de Pepe Mel, que se encontró también con la madera en un rechace en el borde del área que Fede Varela enganchó de volea para estrellarse con el palo derecho de la meta defendida por Tomeu Nadal.



Así terminó una primera mitad muy eléctrica en el tramo final, y que dio paso a los albores de un segundo tiempo en el que el entrenador local cambió su medio del campo, sustituyendo al binomio formado por Barri y Azamoum por Silvestre y Maikel Mesa en una clara apuesta por buscar el triunfo.



Hubo que esperar veinte minutos para ver una ocasión en la reanudación y llevó sello visitante. Fue tras un centro de Benito Ramírez que empaló Narvaez sin dejar caer el balón, marchándose el cuero por encima de la portería blanca.



Poco más se puede reseñar en una segunda mitad muy trabada en la que ninguno de los contendientes hilvanaba jugadas con fluidez y en el que se abusaba del balón largo, síntoma del estado físico en el que se encuentran la mayoría de jugadores en esta categoría.



En el tramo final hubo alternativas para ambos equipos que fueron abortadas por las defensas de cada uno de los conjuntos y que no sirve de mucho a ninguno, pues Las Palmas se queda a cuatro puntos de la zona de promoción de ascenso y el Albacete sólo cuenta con un colchón de dos puntos respecto a la zona de descenso.



ALBACETE: Tomeu Nadal, Caro, Kecojevic, Gorosito, Caballo, Álvaro Jiménez (Zozulia, min.64), Barri (Maikel Mesa, min.46), Azamoum (Silvestre, min.46), Pedro, Manu Fuster (Dani Ojeda, min.82) y Acuña (Chema Núñez, min.72).



UD LAS PALMAS: Josep Martínez, Álex Suárez, Mantovani, Mauricio Lemos, De la Bella, Srnic (Pedri, min.61), Fede Varela (Ruiz de Galarreta, min. 61), Javi Castellano, Kirian (Rubén Castro, min. 78), Cristian (Benito Ramírez, min. 61) y Narvaez (Pavlo, min.94).

ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (colegio andaluz). Mostró cartulinas amarillas a los locales Azamoum, Zozulia y Maikel Mesa y a los visitantes De la Bella, Javi Castellano, Cristian, Mauricio Lemos y Álex Suárez.



GOLES: Sin goles



INCIDENCIAS: encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada de la Liga Smartbank disputado en el estadio Carlos Belmonte.