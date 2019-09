La UD Orotava, primer líder de la Preferente tinerfeña

La UD Orotava se coloca como primer líder de la Preferente tinerfeña, después de conseguir el resultado más abultado en esta jornada inaugural. Equipos como el Atlético Victoria, Glassydur Icodense, Las Zocas o San Lorenzo comienzan con buen pie la temporada que tiene que suponer su asalto a los puestos de ascenso, mientras que los recién ascendidos Tenerife C y Sauzal vuelven con victoria a la máxima categoría de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.



Los aficionados de la entidad de Los Copos disfrutaron de la contundente victoria de su equipo frente al Atlético Granadilla, primer 'farolillo rojo' de la liga. El cuadro de Alexis Jerez se marchó al descanso con ventaja merced a un solitario tanto de Medina, Con el receso, los villeros completaron la goleada a través de Fer, Adán y Liroe.



El Tenerife C también comenzó con buen pie su vuelta a la Preferente, después de vencer en el Paco Tejera de San Miguel por un solvente (1-4). Otro de los resultados destacados de esta primera jornada se deparó en el duelo de rivalidad norteño disputado en El Peñón, donde el proyecto de Antonio Luis con el Glassydur Icodense arrancó con triunfo (2-4), merced a los tantos de Rubén Rosquete, Ciro, José María y Alexis de Paz. Por parte del bando portuense marcaron Sven y el veterano goleador de la ciudad turística, Kiko Ratón.



El Atlético Victoria dejó bien claro desde esta primera jornada que intentará volver a pelear por el ascenso directo al grupo canario de la Tercera División. Los futbolistas de Patricio de Ara doblegaron al Águilas (2-3), en un encuentro en el que se vieron obligados a tirar de oficio para remontar un encuentro que se les puso muy en contra. Loa adejeros llegaron a vencer por dos goles gracias a sendas acciones de Omar y Borja, pero los verdiblancos fueron capaces de voltear el marcador con los tantos consecutivos de Dani Muni, Sergio e Iván del Pino.



El duelo en el Municipal María José Pérez entre dos de los equipos que cuentan con ambiciosos proyectos para el presente curso terminó decantándose a favor de la escuadra de 'Carli' Perdomo. Cristian, de penalti, adelantó a los aroneros en la primera mitad, pero el rojinegro Saúl, también desde los once metros, puso las tablas tras el paso por vestuarios. Ya en el alargue, Samuel se convirtió en el héroe de su equipo con un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer el meta de la entidad del barrio santacrucero.





El Guancha se vio superado por el Cruz Santa (1-2), que se encuentra dirigido por su ex entrenador Damián López. El encuentro se disputó en El Volcán de San Juan de la Rambla al encontrarse el recinto de Montefrío en obras. Por su parte, el Unión Tejina venció por la mínima al Atlético San Juan (1-0), merced a un solitario tanto de Moi. Mismo resultado, pero en este caso a domicilio, consiguió el Sauzal en el Anexo Antonio Domínguez. Víctor fue el artífice del regreso a la Preferente por la puerta grande del equipo de Berto Rodríguez.





Las Zocas cerró el apartado de victorias al estrenarse en esta Preferente con un resultado ajustado en el partido que supuso la vuelta de la categoría a La Gomera. Los futbolistas de David Alonso tuvieron que emplearse a fondo para derrotar a un Santos Reyes (0-1), que quería darle la primera alegría a la afición de Valle gran Rey. Benito Cano fue el artífice del triunfo de los zoqueros en la isla colombina.