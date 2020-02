El Vecindario Ace Gran Canaria vence en el 'tie-break'

El Vecindario Ace Gran Canaria se ha acostumbrado a vencer en el 'tie-break' y por segunda ocasión lo consigue en el nuevo año. En esta ocasión, la escuadra de Paco Sánchez Jover se impuso al Urbia Voley Palma (2-3), en un encuentro en el que desaprovechó los dos sets a favor de los que dispuso en el comienzo del juego. Marcelo Hister y Aleksander Khripun fueron un auténtico quebradero de cabeza para los baleares.



La igualdad fue la tónica de un comienzo de partido en el que Gerard Osorio tomó el protagonismo en las filas baleares, mientras que Marcelo Hister lideró el ataque del Vecindario (8-8). A continuación, el nombrado opuesto brasileño permitió al equipo de Paco Sánchez Jover coger una mínima ventaja (12-14). Además, los grancanarios se mostraron muy solventes en bloqueo, con un destacado Moisés Cézar, para dejar encarrilado el set (15-20). En los compases finales del período, los errores no forzados locales aseguraron el triunfo de los de Santa Lucía de Tirajana (20-25).



En el segundo set, Aleksander Khripun lideró el ataque del Vecindario (7-11), lo que derivó en una interrupción de Marcos Dreyer. Tras el tiempo muerto, los errores no forzados de los baleares permitieron al equipo grancanario ampliar las distancias (10-16). Jiménez dio esperanzas al Urbia Voley Palma, pero Marcelo Hister volvió a aparecer en las filas visitantes para acabar con el ímpetu de los mallorquines (17-25).



Al Vecindario se le había puesto el partido muy de cara en Son Moix, pero el equipo de Marcos Dreyer no tiraría el partido por la borde. El Urbia Voley Palma y la escuadra de Paco Sánchez Jover dieron un gran espectáculo en el recinto balear, decidiéndose el tercer y cuarto período en las acciones decisivas (25-22 y 29-27). Muy destacable fue este último juego, donde los amarillos llegaron a gozar de una pelota de partido, pero Aleksander Khripun erró su saque.



Así se llegó a un desempate, en el que el Vecindario supo reponerse a la ventaja inicial de los mallorquines (9-6), gracias a la actuación de Aleksander Khripun. Los errores no forzados de los baleares en las jugadas determinantes dieron el triunfo a domicilio al equipo de Paco Sánchez Jover (13-15).

2 URBIA VOLEY PALMA: Renzo Cairus, Abel Bernal, Gerard Osorio, Carlos Jiménez, Walter Da Cruz, Ricardo Perini—equipo inicial--, Martín Carinelli (líbero), Anderson Chourio, Miguel Gallego, Borja Reyes (líbero), Juan Lladó y Gabriel del Carmen.



3 VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Cristian Caraballi, Marcelo Hister, Aleksander Khripun, Moisés Cézar, Javier Sánchez, Ruimán Artiles—equipo inicial--, Rodrigo Gallardo (líbero), Manuel de Carvalho, Matías Ocampo, Juan Gregorio y Luca Biliato.



ÁRBITROS: Carlos Portugal y Antonio Martínez.



PARCIALES: 20-25 (27'), 17-25 (26'), 25-22 (28'), 29-27 (34') y 13-15 (19').



INCIDENCIAS: Pabellón Son Moix.