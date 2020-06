Vidorreta: "El inicio siempre iba a ser complicado"

Txus Vidorreta, analizó sobre el calendario de la fase final de la Liga ACB que se conoció este miércoles que "el inicio siempre iba a ser muy complicado".

En declaraciones a las redes sociales del club, el máximo responsable de la plantilla del conjunto tinerfeño recordó que "son todos equipos de altísimo nivel y los que somos de perfil medio, pues son adversarios a los que hay que ganar".

De todas formas, el entrenador del Iberostar Tenerife destacó que "empezamos contra el Unicaja que es un equipo muy potente, que se ha reforzado muchísimo y es un rival completamente distinto al que nos enfrentamos en el inicio de la temporada con cuatro jugadores nuevos".

Insistió que es un conjunto que puede luchar por todo, por lo que consideró que el choque ante el Unicaja, que se jugará el día 17 de junio y aún pendiente de la hora, "será un encuentro muy duro y donde nosotros trataremos de hacer un buen juego que nos permita iniciar la competición con una victoria".

Sobre sus jugadores, Txus Vidorreta aseguró que el equipo "está bien" después de solo cinco entrenamientos con contacto, pero aclaró que "se nota que no es un equipo nuevo, es un grupo que tenía buenos hábitos de haber disputado más de cuarenta partidos antes del parón y aunque el ritmo aún nos cuesta un poco y seguramente no llegaremos a alcanzar el nivel que teníamos, el juego de equipo si que no se ha resentido".