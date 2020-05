Vitolo: "El 2-3 en Anfield se me quedará grabado hasta el día que muera"

Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, recordó este viernes el triunfo por 2-3 contra el Liverpool en Anfield en los octavos de final de la Liga de Campeones, el último partido hasta ahora de competición y que fue "un momento único, memorable" e "increíble", que se le quedará "grabado" para siempre y en el que se notó "la grandeza" del club rojiblanco.

"Fue un partido muy difícil contra un rival muy duro. Al final se nota la grandeza de este gran club. Fue un momento súper emocionante y para mí se quedará grabado hasta el día que me muera", expresó el futbolista grancanario a preguntas de los aficionados del Atlético.

"Salté desde la grada, porque ese partido me tocó vivirlo desde allí. Fue algo increíble. El partido estaba muy difícil, ellos estaban en su campo, estábamos contra las cuerdas, como se dice, pero gracias a Llorente nos dio la victoria y el pase. Fue un momento único y memorable, ya que es un estadio mítico, en el que todo niño desea jugar y si lo haces ganando y pasando la eliminatoria...", añadió el extremo, que no entró entre los 18 elegidos para la convocatoria en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en ese campo.

También fue preguntado por su gol favorito en el Atlético de Madrid. Lo marcó esta temporada en la segunda jornada frente al Leganés en Butarque. Fue el 0-1. Y el triunfo. "Es un gol que a lo mejor no ha sido tan importante, pero para mí significó mucho, porque pudo darle la victoria al equipo. Fue un partido muy trabado y gracias a Dios tuve la suerte de meter gol. Sí que es verdad que no es tan importante como si metes un gol en 'Champions' o que dé un título, pero para mí fue especial", valoró.

Además habló de sus manías al saltar al campo ("Me beso el tatuaje que tengo aquí, que es de mi familia, y poco más. Al lo mejor también salto con la pierna derecha", afirmó) y de su "mayor característica": "asociarme con mis compañeros y desarrollar el juego con ellos".

"Toda mi vida siempre he jugado en la banda, pero en el centro tocas un poco más de balón, porque estás más centrado en el juego. Da igual. Con tal de jugar me da igual la posición donde me ponga el 'míster' (el argentino Diego Simeone)", apuntó.

Vitolo, igualmente, recordó lo que más le impresionó del Atlético: "Sobre todo, me acuerdo del primer día cuando llegué que tuve la oportunidad de ir al Wanda. Me quedé encantado del estadio. Y del día de la presentación, que fue justo en Navidades y vinieron los aficionados al campo. La verdad que fue muy emocionante y se nota que es una afición que lo vive mucho y se nota su grandeza".