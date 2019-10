Volkswagen presenta la octava generación del Golf, más inteligente e interconectado

Llega la octava edición del modelo más exitoso de la marca: el Volkswagen Golf. Los más de 35 millones de unidades vendidas han consagrado a este icono automovilístico en todo un fenómeno de ventas. Tras mucha expectación, Volkswagen muestra al mundo el nuevo Golf que llega ahora más digital que nunca, interconectado, intuitivo, previsor ante el peligro y, por supuesto, eléctrico.

El nuevo Golf se define como el más avanzado de todos los tiempos, pero continúa manteniendo su esencia. La octava generación del Golf, con su nuevo diseño y desarrollo, revolucionará la clase compacta a partir de finales de 2019. En Canarias se podrá disfrutar de este nuevo Golf desde el primer trimestre de 2020.

El lugar elegido para dar la bienvenida al mundo a este octava generación del Golf, que inicia un nuevo capítulo en la de historia de la marca, no podía ser otro que “La Ciudad del Automóvil” en Wolfsburgo, Alemania. Y es que esta es la ciudad que lo vio nacer y crecer a lo largo de sus ya 45 años de historia. En 1974, el Golf Mk I desarrollado por Giorgetto Giugiaro tenía que estar a la altura de unas expectativas tremendamente elevadas como sucesor del legendario Beetle. Sin embargo, Volkswagen no solo logró cumplir con estas exigencias, sino que ha sabido catapultar el Golf a lo más alto y convertirlo en todo un objeto un culto. Tras ocho exitosas generaciones, Volkswagen da la bienvenida al nuevo Golf VIII.

Clase Golf

El nuevo Golf se presenta con un exterior carismático, caracterizado por unas proporciones perfectas y líneas concisas que le confieren una presencia y una dinámica imponentes. Aunque el nuevo Golf tiene un aspecto más achatado, alargado y dinámico, se han conservado sus dimensiones compactas.

En su interior esta octava generación del Golf sufre una auténtica revolución digital. La marca alemana hace una fuerte apuesta por simplificar la vida a bordo integrando sistemas cada vez más intuitivos y añadiendo opcionales como el Head-Up Display, superficies táctiles y el control por voz para evitar distracciones al volante.

El octavo Golf establece el nuevo status quo para las funciones de conducción asistida en la clase compacta: el Travel Assist, utilizado por primera vez en todo el mundo en un modelo de clase compacta. Este asistente hace posible que el Volkswagen sea conducido con asistencia a velocidades de hasta 210 km/h sin necesidad de tener que intervenir de forma activa en la dirección, la aceleración o el frenado.

El nuevo Golf es también el primer Volkswagen en interconectarse de serie con su entorno. La función Car2X utiliza la información de otros vehículos en un radio de hasta 800 metros, así como las señales de las infraestructuras de tráfico para advertir al conductor y también para transmitir estas advertencias a otros modelos de Car2X. El Golf siempre está conectado gracias a We Connect y We Connect Plus que incluyen streaming, radio online y otras funciones online a bordo.

Las tres nuevas líneas de equipamiento garantizan la máxima individualidad. Volkswagen ha reconfigurado completamente el espectro de equipamientos del Golf de cinco puertas. Las líneas de equipamiento disponible para el nuevo Golf en Canarias serán Trendline, Connect y R-Line.

Este compacto añade a la clase compacta de golpe cuatro versiones híbridas con propulsiones eléctricas. La gama de motores del nuevo Golf incluye propulsiones de gasolina (TSI), gasoil (TDI), Mild Hybrid (eTSI) e híbridas enchufables (eHybrid).