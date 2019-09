Volkswagen digitaliza su modelo más icónico con el lanzamiento de la Transporter T6.1

La gama Transporter, conocida cariñosamente como “Bulli”, es un icono del mundo del automóvil del que se han vendido más de doce millones de unidades. Ahora esta leyenda da un salto a la era de la digitalización manteniendo el ADN que siempre ha caracterizado a sus seis generaciones. La original T1, presentada en 1949, ya ofrecía esa genial mezcla de máximo aprovechamiento del espacio y un diseño extremadamente claro. De la T1 a la T6.1 han pasado 70 años y ningún otro vehículo comercial del mundo se sigue ofreciendo de manera ininterrumpida desde hace tanto tiempo.



Así, Volkswagen Comerciales transfiere su modelo de culto a la era de la digitalización con el "Bulli" 6.1 que tiene ahora acceso a Internet, indica la información de modo completamente digital, dispone de funciones de conducción semiautónomas y actualiza tanto sus equipamientos como el diseño. La preventa acaba de comenzar y su lanzamiento en Canarias tendrá lugar en enero de 2020.



La marca ha actualizado el diseño en su versión T6.1 y lo ha perfeccionado precisando y perfilando especialmente su frontal. La actualización exterior se completa con seis llantas de nuevo diseño, seis nuevos colores de carrocería y siete pinturas bicolor.



Siempre conectado con el mundo exterior. El tablero de instrumentos de nuevo diseño del "Bulli" 6.1 integra, por primera vez, el "Digital Cockpit". Sobre el mismo eje visual se incorporan los sistemas de última generación del "sistema modular de infotainment" (MIB2 y MIB3). El "Digital Cockpit" y el sistema de infotainment correspondiente forman una nueva arquitectura digital. Todos los sistemas de infotainment están equipados con la unidad de control del módulo de llamada de emergencia y de comunicación (OCU).



Aquí se ha integrado una tarjeta eSIM. La OCU es la interfaz para un nuevo abanico de funciones y servicios basados en Internet agrupados bajo "We Connect" y "We Connect Plus". En general, la conexión en línea posibilita incorporar tecnologías completamente nuevas en el "Bulli" 6.1 como, por ejemplo, el control por voz con procesamiento del lenguaje natural.



Puesto de trabajo perfeccionado. El tablero de instrumentos dispone ahora de un compartimento portaobjetos adicional situado delante del conductor, un compartimento abierto de mayor tamaño, una bandeja adicional ubicada delante del acompañante, portabebidas en el área de los pilares y una bandeja más grande para el smartphone con interfaz inductiva opcional de recarga. El volante es también novedad. A partir de ahora el volante multifunción dispondrá de la tecla "View" a través de la cual el conductor podrá seleccionar libremente las diferentes configuraciones de la pantalla del "Digital Cockpit" con un solo "clic".



Dirección electromecánica y sistema de suspensión. Por primera vez se equipa la T6.1 con una dirección asistida electromecánica que ofrece varias ventajas: reducción del consumo de combustible; la incorporación nuevos sistemas de asistencia como el sistema de aviso de salida del carril "Lane Assist", el sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" y el "Trailer Assist" que facilita las maniobras con el remolque ya que la T6.1 está preparada para una capacidad de remolque de hasta 2.500 kilos. Por último, la respuesta de la dirección electromecánica es más directa que la de los sistemas de dirección de los modelos anteriores, lo que convierte al "Bulli" 6.1 en un vehículo notablemente más ágil y preciso.



Sistema de suspensión adaptativa DCC. Ahora, el conductor puede ajustar la suspensión deseada accionando el interruptor deslizante de la función de selección de perfiles de conducción. Las fuerzas de suspensión de los chasis convencionales se ajustan en función del recorrido del resorte y se encargan de mantener a la T6.1 estable y suave con cualquier tipo de carga. Los conocidos sistemas de antideslizamiento y frenada se amplían en la función XDS que mejora las prestaciones de tracción y manejabilidad del "Bulli" 6.1 a través de intervenciones suaves del freno. La combinación de la dirección asistida electromecánica, los sistemas de control electrónico de la estabilidad y la optimización de la suspensión mejoran notablemente la manejabilidad y el placer de conducción de la T6.1 manteniendo al mismo tiempo el conocido alto confort de conducción, también en recorridos largos.



El Bulli 6.1 observa y percibe su entorno. El abanico de nuevos sistemas se completa con el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Y para que tampoco haya ningún tipo de dificultad durante las maniobras manuales se ha adaptado a la T6.1 la protección de los flancos de la Crafter que reduce el riesgo de que se produzcan daños gracias a sensores de ultrasonido. El asistente de salida del aparcamiento evita que se produzcan accidentes cuando el conductor sale del aparcamiento marcha atrás avisándole de la aproximación o presencia de otros vehículos, peatones o bicicletas. Si el conductor no reacciona a la señal de aviso el sistema frena automáticamente. Asimismo, se ofrece también de serie para esta gama el nuevo asistente para viento lateral que estabiliza el Bulli automáticamente tan pronto como el viento lateral se convierte en una ráfaga fuerte. También novedad: el control de crucero adaptativo ACC combinado con el cambio automático DSG dispone de la función "Stop&Go". En ciudad o en atascos, el "Bulli" 6.1 vuelve a arrancar automáticamente tan pronto como el vehículo que circula por delante se pone en marcha.



Modernos motores TDI. De la tracción se ocupan motores diésel de última generación. El turbodiésel (TDI) más eficiente ofrece potencias de 110 CV (81 kW), 150 CV (110 kW) y 199 CV (146 KW). A partir de 150 CV es posible combinar el TDI con el sistema de tracción total 4MOTION. Todos los "Bulli" 6.1 TDI cumplen la nueva norma de emisiones de gases de escape Euro 6d TEMP-EVAP.



Cuatro modelos básicos. La receta del éxito del "Bulli" se basa en el hecho de que este modelo ofrece soluciones para cualquier tipo de transporte o situación de la vida diaria gracias a sus más diversas versiones: Multivan 6.1, Caravelle 6.1, Transporter 6.1 y California 6.1. La Multivan 6.1 es el monovolumen para la familia y los negocios. La Caravelle, especialista en el transporte de personas, ofrece hasta nueve plazas y puede obtenerse con dos batallas diferentes de 3.000 mm y 3.400 mm. Los instaladores y todas las empresas de cualquier tipo pueden encontrar su solución individual con las versiones Transporter Furgón, Combi, Plataforma (cabina doble o individual) o Chasis (también con cabina doble o individual); asimismo están disponibles las batallas de 3.000 mm y 3.400 mm.