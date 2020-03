Vuelve convertido en un referente

En una entrada reciente firmada por Alfredo Varona, la web de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) rinde homenaje al discóbolo tinerfeño Mario Pestano. Un texto lleno de cariño hacia el internacional y en el que se informa del nuevo rumbo que ha seguido su vida, encaminada al mundo de la enseñanza de su deporte.

"Fue una alegría volver a saber de él. El otro día Mario Pestano volvió a abrir sus redes sociales después de mucho, de muchísimo tiempo. Entre todos regresamos a un pasado que fue fabuloso. En mi caso me di cuenta de que llevaba cuatro años sin saber de él, desde aquel campeonato de España de Gijón en 2016, en el que Mario Pestano buscaba el más difícil todavía después de un mes sin entrenar: clasificarse para los JJOO de Río de Janeiro. Y, aún lanzando 60 metros, no lo logró, pero...", empieza el artículo, bastante extenso y lleno de recuerdos.

"Entre todos volvimos a entender que este tipo siempre será un fenómeno: Mario Pestano. Él se fue para siempre. Cogió sus cosas del CAR y se marchó de Madrid. Y volvió a su isla, al sur de Tenerife, a mirar al cielo y escuchar el ruido del mar; a abrir la ventana de su habitación e inflar los pulmones. Pero sobre todo a soñar, rodeado de niños, como en los viejos tiempos o como cuando él era un niño en Las Galletas", se añade en la introducción.

Se recuerda su paso por los Juegos, los mundiales, europeos, todo eso ante de llegar al momento de la retirada.

El mismo Mario explica lo que cambió su vida: "Puse los pies en el suelo. Me acostumbré a vivir otra vida en la que descubrí que necesitaba la formación que no tenía, que no me habían dado. Y cuando he tenido claro lo que quería hacer, lo he hecho. En estos cuatro años he entendido que no puedo vivir separado del atletismo. En mi cabeza sigo lanzando, sigo entrenando y sigo deseando competir, porque lo llevo en la sangre. Nunca he dejado de ser lanzador. No lo dejaré nunca. Es algo intrínseco en mí".

Mario Pestano ya tiene 41 años y está a punto de terminar el ciclo de técnico superior de atletismo. "Puedo aportar al atletismo y a los jóvenes, explicarles en lo que acerté y en lo que me equivoqué. Y, si no logro ayudar a crear grandes atletas, al menos que sean grandes personas. Pero creo que puedo ayudar. Tengo las ideas claras. Quisiera ponerlas en práctica", señala este hombre, convertido en un referente del atletismo español.