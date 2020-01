La XIII Reunión de Marcha Ciudad de La Laguna corona a los campeones de Canarias

La XIII Reunión de Marcha Ciudad de La Laguna, celebrada el pasado sábado 25 de enero en el circuito nacional homologado de la calle Viana, tuvo este año carácter de Campeonato de Canarias. La cita fue organizada por el Cea Tenerife 1984 y contó con la colaboración del OAD, dentro de su política de apoyo a los encuentros deportivos que transmiten hábitos de vida saludable a la población, y la Federación Canaria de Atletismo.

Tomaron parte 145 participantes. Los clubes con mayor número de atletas fueron: Puerto Cruz Realejos, Cea Tenerife, Jable del Sur de Fuerteventura y UAVA de Gran Canaria. Significar que se alcanzaron diez marcas mínimas para el Campeonato de España.

En 20 kilómetros, victoria de David Reyes (Tenerife CajaCanarias). En 10 kilómetros ganó Aythami Afonso (Arona), con 46.37; y Marisa Pérez (Tenerife CajaCanarias), con 53.00. En 10 kilómetros Máster se impuso José Osvaldo Fernández (Cea), con 50.51. En la misma distancia y categoría, triunfo de Carmen Acosta (Ceat), con 1h.01.45.

En estas distancias y categorías se estableció una competición por equipos, donde se impuso el Cea Tenerife, con 3h.45.21, seguido por el UAVA, con 3h.56.03.

En 5 kilómetros Máster, Valentín Cabrera (Cea) se llevó la victoria con 24.25. En mujeres, lo hizo María Luisa Suárez (Cea), con 39.41. En 5 kilómetros Sub 20, triunfo de Akash Nandwani (UAVA), 57.23; y Silvia Martín (Tenerife CajaCanarias), con 59.06.

En 5 kilómetros Sub 18, Rubén Martín (Tenerife CajaCanarias, 50.40) y Yanina Deana (Playas de Jandía, 57.56) fueron los mejores. En 5 kilómetros Sub 16, victorias de Pablo González (Adasat Gran Canaria, 24.12) y Jackeline Piñana (Arona, 50.40). En 5 kilómetros Sub 14 se impusieron Ruymán Delgado (Cea, 17.39) y Claudia Nazaret (UAVA, 17.40).