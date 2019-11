El acta arbitral del Espanyol-UDG Tenerife Egatesa recoge "retirada o falta colectiva"

El acta arbitral presentada por Beatriz Cuesta, como árbitra principal del Espanyol-Granadilla Tenerife que este sábado debía disputarse en la Ciudad Deportiva Dani Jarque de Barcelona, recoge la suspensión del partido, correspondiente a la novena jornada de la Primera Iberdrola, por "retirada o falta colectiva".



En el apartado de incidencias, Beatriz Cuesta expuso que ella y su equipo arbitral, que completan Sandra Alcoba y Sonia Liñares como árbitras asistentes y Meritxell Guardia como cuarta árbitra, se presentaron en las instalaciones espanyolistas "a las 11:30", hora y media antes del inicio del encuentro.



Allí fueron recibidas por "Carlos González González con función de delegado de campo". El delegado del Espanyol presentó al cuerpo arbitral "únicamente las licencias del cuerpo técnico" porque las jugadoras del equipo anfitrión no se iban a presentar en las instalaciones, dada la huelga indefinida convocada a partir de este fin de semana.



El mismo delegado les comunicó que "el equipo visitante UDG Tenerife Egatesa "A" no se ha desplazado a la localidad del partido y por lo tanto no ha comparecido nadie de dicho club", según recoge el acta.



El equipo arbitral esperó 30 minutos a partir de la hora fijada para el inicio del partido y procedió con su suspensión a las 13:33.



"Una vez cumplido este plazo, constatamos que ninguno de los dos clubes tiene jugadoras presentes en las instalaciones. El RCD Espanyol presenta licencias del cuerpo técnico incluidas en el acta y nadie del UDG Tenerife Egatesa "A" se ha personado en las instalaciones", concluye el acta.



Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicaron a EFE que los responsables de la competición femenina tienen previsto enviar el lunes las actas de los ocho partidos de la novena jornada al Comité de Competición, para que sea éste quien tome una decisión sobre la huelga indefinida que este sábado iniciaron las jugadoras de la Primera Iberdrola en su lucha por el primer convenio colectivo de la disciplina.