La cantera también participa de la San Silvestre Lagunera

La séptima edición de la San Silvestre Lagunera Infantil volvió a llenar un año más las calles del centro histórico de color como prólogo a la carrera de adultos. Unos 200 participantes de las categorías de base del atletismo tinerfeño celebraron cinco carreras a partir de las 16.30 horas y animaron la tarde eminentemente deportiva con la que se despidió 2019 en Aguere.

La cita estaba organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y contaba con el patrocinio de Volkswagen Canarias, De La Laguna, Intersport, Fred Olsen y Coca Cola.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y presidenta del OAD Laguna, Idaira Afonso; el primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio; y el concejal de Medio Ambiente y vicepresidente del OAD, José Luis Hernández, se encargaron de dar el pistoletazo de salida a las diferentes carreras que tuvieron lugar. E igualmente se encargaron de la posterior entrega de premios.

Los chicos y chicas, en total 176 participantes, compitieron en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere en las categorías Sub 8 (500 metros), Sub 10 (500 metros), Sub 12 (700 metros), Sub 14 (700 metros) y Sub 16 (900 metros), tanto masculino como femenino.

PODIOS

SUB 8

1º Erika Morales y Leo Rojas

2º Leyre Aguiar y Diego Reyes

3º Paula Martín y Hector Reyes

SUB 10

1º Diego Fragoso y Lucía Pérez

2º Bruno Quintana y Celia González

3º Diego Amador y Valeria Díaz

SUB 12

1º Alba Armas y Óscar Hernández

2º Iris Barrero y Mauro González

3º Carlota Reyes y Nacor Morales

SUB 14

1º Andrey Rosario y Erika Herrera

2º Tamagne Alonso y Enola Báez

3º Enrique Díaz y Taida Díaz

SUB 16

1º Carlota Francos y Jorge Dorta

2º Alicia Reyes y Luca Cama

3º Patrícia González y Aaron Pérez