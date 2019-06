Burjanadze: "Espero ayudar al Gran Canaria”

El ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria para las dos próximas temporadas, ha dicho este martes que confía en ayudar a al equipo amarillo y ha desvelado que su mejor momento como baloncestista está aún por llegar.

"Ha sido bastante difícil tomar la decisión de fichar en Gran Canaria porque he tenido varias ofertas, pero esta era una de las mejores opciones y, junto a mi familia, elegí este equipo y creo que voy a acertar. He hablado con el entrenador y estoy ilusionado", ha indicado en declaraciones facilitadas por su nuevo club.

El jugador, que se incorporará al Herbalife procedente de Delteco Guipúzcoa Basket, ha asegurado que en el plano personal debía haber explotado antes de lo que lo ha hecho.

"En Andorra estaba progresando bastante, pero sufrí una lesión que hizo que tuviese que descansar durante casi dos temporadas. Mi carrera hasta ahora tampoco ha sido muy continuada, pero gracias a Dios ahora estoy bien y espero que las lesiones me respeten, para que por fin mejore y dé el salto que debo dar", ha manifestado.

Muy contento por poder decir que voy a defender los colores de @GranCanariaCB siguiente 2 temporadas. Ultimos 2 años fueron muy dificiles, cuando ni sabia si podia volver a jugar otra vez algun dia, pero con trabajo y paciencia todo es alcanzable! Gracias a Dios por todo! 🙏🏼💯

Burjanadze, de 25 años y 201 centímetros, está confiado en poder ayudar a su nuevo equipo en las dos próximas campañas.

"No pienso que esté en mi mejor momento porque creo que está aún por llegar, pues creo que no aún he alcanzado el máximo que puedo dar", ha señalado.

El ala-pívot también ha recordado los partidos que ha jugado en la isla y ha resaltado la categoría de su nuevo club.

"He jugado en el antiguo pabellón (Centro Insular de Deportes) y en el nuevo (Gran Canaria Arena) con Cajasol, Andorra y Guipúzcoa, y los partidos son difíciles. Sé que este club tiene prestigio, y grandes amigos ahí, como Ondrej Balvin o Nikola Radicevic siempre me han hablado maravillas del Gran Canaria. También me llama la atención su afición, que siempre hace que sea complicado para los rivales jugar en la isla", ha afirmado.

Asimismo, Burjanadze considera que el Herbalife lo ha contratado porque encaja en los sistemas de juego y en los gustos del club.

"Haré todo lo posible para que ganemos partidos y que los aficionados disfruten con nosotros. Espero que el equipo tenga mucho éxito y acabemos en la posición que se merece, no como ocurrió en esta temporada, en la que hubo bastantes altibajos", ha concluido.