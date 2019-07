El Cabildo de Gran Canaria respalda a Enrique Moreno, quien anuncia refuerzos

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha respaldado este miércoles a su homólogo en el Herbalife Gran Canaria, Enrique Moreno, quien a su vez ha anunciado la inminente llegada de refuerzos para la plantilla del próximo curso.

“En los últimos años, este club modesto ha situado a nuestro baloncesto en un nivel extraordinario a nivel europeo. Es verdad que en ocasiones se producen en todos los colectivos momentos mejores y peores, pero la situación deportiva en estos últimos cuatro años ha sido extraordinaria, gracias al trabajo que se ha hecho en el Herbalife”, ha asegurado.

Antonio Morales ha tachado de “meras especulaciones” las noticias que aseguran que Moreno no seguirá como presidente la próxima temporada. “Desde el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria y de este presidente no se ha producido ningún movimiento en ese sentido, y no hay ninguna intención de propiciar un cambio”, ha asegurado.

Por su parte, Enrique Moreno, quien ha bromeado al indicar que se sentía “mejor” tras escuchar las palabras de Morales, ha adelantado que la plantilla del próximo curso se reforzará de manera inminente.

“Berdi [Pérez, director deportivo] acaba de venir de la Liga de Verano de Las Vegas con bastantes proyectos en cartera, y hay jugadores que tardaremos poco en anunciar, ya que estamos cerrando flecos. Creo que entre esta semana y la próxima se despejará bastante la situación deportiva”, ha revelado.