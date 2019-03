El Canaria reanuda la ACB en Zaragoza con mucho en juego

La Liga ACB, una vez completada la Copa del Rey y el parón por las ventanas clasificatorias para el Mundial de China 2019, afronta ya su recta final de la competición con mucho en juego, como es el caso del Iberostar Tenerife que juega este sábado en Zaragoza frente al Tecnyconta en un duelo donde los dos equipos se juegan mucho.



Los tinerfeños son quintos con doce triunfos, mientras que el equipo maño es décimo con dos victorias menos, es decir, que está en ese grupo de equipos que aspiran a estar en las eliminatorias por el título de Liga.



Para esta cita en Zaragoza, Txus Vidorreta mantiene la duda del base Rodrigo San Miguel, que se lesionó en el partido del pasado lunes con la selección española. Tampoco se sabe, hasta el momento, si dará de alta a su última incorporación, el estonio Janari Joesaar, que lleva ya algunos días ejercitándose con el grupo.



Lo cierto es que por el momento el club no ha dado ninguna baja, a la espera de una decisión de última hora y pendiente de la evolución del base maño.



Para el equipo de Txus Vidorreta este encuentro es clave, no solo por la cercanía en la clasificación del rival, sino también porque en la primera vuelta cayeron en el Santiago Martín frente a ellos y una segunda derrota les perjudicaría en el caso de empate a victorias a final de la Liga Regular.



No será un partido cómodo para ninguno de los dos equipos y habrá que comprobar como salen a la cancha después de una semana sin jugar, aunque el Tecnyconta lleva dos al no haber participado en la Copa del Rey.