El Canarias cede ante el Venezia en el Santiago Martín

Ficha técnica 78. Iberostar Tenerife (20+23+18+17). San Miguel (-), Richotti (9), Beirán (4), Abromaitis (16), Iverson (10) -inicial-, Bassas (3), Staiger (3), Brussino (3), Gillet (9), Niang (4), White (7) y Saiz (10).



80. Umana Reyer Venezia (21+24+11+24). Haynes (18), Stone (12), Mazzola (-), Bramos (14), Vidmar (10) -inicial-, Biligha (-), Daye (14), Washington (2), De Nicolao (2), Tonut (7) y Watt (1).



Árbitros: Ciulin (RUM), Maricic (SER) y Kukelcik (ESL). Señalaron técnica a Txus Vidorreta (min.9) y al banquillo local (min.24). Eliminaron por faltas a Iverson (min.40).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de Los Majuelos, ante unos tres mil espectadores.

El Iberostar Tenerife sumó su segunda derrota dentro de la Liga de Campeones de Europa FIBA al ceder ante el Umana Reyer Venezia por 78-80, en un encuentro muy intenso e igualado, pero que decidió el acierto final del base Haynes, que anotó un 2+1 para dejar el marcador, a falta de 16 segundos, en un 76-78.



Iberostar Tenerife e Umana Reyer Venezia dejaron muy claro que son los dos conjuntos más fuertes del grupo, aunque los tinerfeños, con solo dos derrotas, mantiene ese liderato del Grupo B de la competición frente a un equipo italiano que suma tres derrotas.



Intenso partido, con mucha dureza defensiva por parte de los italianos, y algo frágil la del equipo tinerfeño que no supo mantener su intensidad en el último cuarto después de un tercero muy bueno.



Los italianos salieron con una defensa zonal, pero alternando con la individual. En un principio los tinerfeños lograron romperla, pero no consiguieron mantenerse por delante en el marcador ante el gran acierto exterior de Stone y Haynes y la fortaleza en el rebote ofensivo de Vidmar.



Fue en el segundo cuarto cuando el Reyer Venezia "avisó" de que venía a por el partido. Su defensa fue muy dura y en ataque cargaron bien el rebote ofensivo, aprovechándose de las dudas en el bando local.



Poco a poco el equipo italiano se fue haciendo con el control del partido y a falta de dos minutos para llegar al descanso alcanzarían su máxima ventaja (34-42), pero el equipo local supo reaccionar en los instantes finales de este segundo cuarto y llegar al término de éste periodo dos puntos abajo (43-45).



El tercer cuarto fue el mejor del equipo insular, tras algunas alternativas en el marcador, cinco puntos de Abromaitois en los minutos finales de este periodo los llevaría a tomar una ventaja de cinco puntos (61-56) con lo que mantenía vivas las opciones de conseguir la victoria en este partido, siempre y cuando mantuvieran el nivel defensivo.



Los últimos diez minutos fueron de mucha intensidad. Tras alcanzar el Iberostar Tenerife su máxima renta en todo el partido (63-56, min.32), el Reyer Venezia volvía al ataque liderados por Bramos y Vidmar, aunque pese a todo, el conjunto canario mantuvo su pequeña ventaja en el marcador hasta que, a falta de un minuto, Bramos le volvería dar el control a su equipo tras un triple (73-76, a 1.8 segundos).



Ni White ni Iverson consiguieron acertar de pleno sus lanzamientos en el tiro libre hasta que llegó Haynes, quien, tras un 2+1, logró una ventaja para su equipo de cuatro puntos (76-80) que ya los tinerfeños no consiguieron rebajar, principalmente por falta ya de tiempo. Al final 78-80 para el Reyer Venezia ante un Iberostar Tenerife que, al menos, logró ganar el "basket average" particular, ya que en Italia ganó 65-72.