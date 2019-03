El Canarias no puede con un acertado Promitheas Patras en Grecia

Ficha técnica Promitheas Patras 69 (21+26+10+12). Katsivelis (2), Lypovyy (10), Meier (22), Saloustros (6), Ellis (10) -inicial-, Kaselakis (3), Parks (-), Gkikas (14) y Tsairelis (2)



Iberostar Tenerife 57 (15+16+14+12). San Miguel (3), Staiger (2), Beirán (7), Abromaitis (9), Iverson (16) -inicial-, White (10), Brussino (-), Niang (4), Gillet (2), Bassas (4), Richotti (-) y Saiz (-).



Árbitros: Mazzoni (ITA), Krejic (SLO) y Sahin (ITA)



Incidencias: Dinitris Tofalos Arenas de Patras, ante unas tres mil personas.



El Iberostar Tenerife cayó derrotado en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones FIBA frente al Promitheas Patras, en un duelo dominado por los griegos que llegaron a ir ganando hasta por 17 puntos antes de llegar al descanso (44-27), pero al final se llevan doce puntos de renta (69-57) para el encuentro de vuelta en el pabellón de Deportes Santiago Martín.



Al final y tal como transcurrió el choque, esa renta, que debe remontar el conjunto aurinegro el próximo miércoles, es lo mejor que pudo pasar tal y como transcurrió el choque, entre un conjunto griego muy acertado desde el tiro exterior frente a un rival que tuvo que utilizar su plan B, es decir jugar por dentro, para intentar mantenerse en el encuentro.



Tony Meier fue una auténtica pesadilla para los canaristas en los dos primeros cuartos, el jugador del equipo griego se fue al descanso con 19 puntos en su casillero.



El Promitheas Patras apretó bien en defensa y no permitió que su rival tirara a canasta con facilidad. Eso le llevó a empezar a dominar el marcador desde los primeros instantes y logrando ventajas de hasta seis puntos en el primer cuarto, pero fue en el segundo cuando controló mucho más el choque. Ese acierto que tenían desde el exterior les llevó a subir su nivel defensivo e impidiendo los lanzamientos cómodos de los aurinegros.



Esta situación hizo que el cuadro tinerfeño jugara mucho más vertical y que buscara más su juego interior y Coltón Iverson asumió su rol y logró anotar bien de dentro.



Pero al conjunto tinerfeño le faltaba algo más que jugar por fuera. El partido le exigía mayor presión defensiva e intentar que el rival tuviera más problemas en los lanzamientos. Eso no ocurrió y en una nueva reacción local, el Promitheas Patras logró irse de 16 puntos (41-25) tras un parcial de 11-0. Maeier y Gkikas fueron protagonistas en esta fase del choque, apoyados por un intenso Ellis que ayudaba desde el interior.



la máxima ventaja hasta el momento estuvo a pocos instantes de llegar al descanso, un 44-27 que obliga al Iberostar Tenerife a tomar decisiones importantes en el vestuario.



Txus Vidorreta agotó casi todo el tiempo de descanso en el vestuarios con sus jugadores. Mucho había que cambiar siu no quería verse fuera, desde el partido de ida, de los cuartos de final.



El acierto en los lanzamientos de tres puntos eran muy favorables a los griegos -8 de 10 para el Patras y 2 de 10 para el Iberostar Tenerife-.



El tercer cuarto empezó con un Iberostar Tenerife algo más centrado en su juego defensivo y un parcial de 0-6situan el marcador en un interesante 47-37. Fue solo un espejismo. Los griegos volvieron a la carga y no estaban dispuesto a entregar el partido tan fácil. Vidorreta intenta sorprender a su rival con cambios defensivos y con ayudas atrás, pero ayer no era la solución y el Promitheas seguía con su ventaja que volvió a subir hasta los 16 puntos (55-39).



Pero ayer no era el día del Iberostar Tenerife. No tuvo fortuna en los lanzamientos y también sumó muchas pérdidas de balón, sobre todo en momentos decisivos del choque.



Sería Davin White quien tomaría el liderazgo de su equipo en los últimos diez minutos e intentar que el rival no tomara excesiva diferencia. Al final doce puntos que dejan la eliminatoria muy abierta, aunque con un equpo tinerfeño que deberá ofrecer una cara diferente en el duelo en el Santiago Martín.