El Canarias, a un triunfo y una derrota del Unicaja para ser cabeza de serie en la Copa del Rey

El Iberostar Tenerife tiene casi los dos pies dentro de la Copa del Rey, ya que solo una carambola, y de las buenas, los dejaría fuera y en esta última jornada luchará por intentar estar como cabeza de serie y dependerá de que ganen al Montakit Fuenlabrada -pabellón de Deportes Santiago Martín, a partir de las 12:00 horas- y que el Unicaja de Málaga pierda en su visita a Santiago para medirse al Obradoiro.



Si ocurriera estas situaciones, el equipo de Txus Vidorreta terminaría la primera vuelta de la Liga como cuarto clasificado.



Pero antes tendrá un partido duro y ante un rival que también se juega su puesto en el torneo del KO, ya que a los del "Che" García les vale ganar o si pierde que también lo haga el Movistar Estudiantes para clasificarse como anfitrión.



Txus Vidorreta no podrá contar para este encuentro con el escolta Nico Richotti, uno de los damnificado del partido del pasado martes ante el Umana Reyer Venezia, pero si reaparecerá el norteamericano Thadd McFadden que, después de algunas semanas de baja, ya está preparado para reaparecer y ayudar al equipo a intentar sumar el triunfo frente a un equipo madrileño que también cuenta con nuevas incorporaciones en su equipo.



"Queremos terminar la primera vuelta lo más arriba posible" destacaba el entrenador del Iberostar Tenerife este viernes indicando que sería importante para el equipo terminar la primera vuelta con once triunfos.



Para ello tendrá que hacer un partido muy completo y ante un rival que va muy bien en el juego exterior. La defensa que pueda hacer el Iberostar Tenerife será clave. Intentar que el adversario no pueda hacer su juego y buscar en ataque ese equilibrio que le permita buscar el mejor momento para poder tirar de fuera o jugar con los interiores.



El de mañana será un duelo de muchos alicientes y donde se espera que el factor cancha pueda ser determinante para que el conjunto tinerfeño pueda sacar el triunfo adelante.