España se juega en La Laguna su clasificación para el Mundial de China

La Selección Española de Baloncesto tiene este domingo en el Pabellón Santiago Martín (17.00 horas insular) un importante encuentro frente a Ucrania, primera selección que fue capaz de derrotarla, que es trascendental para su clasificación para el Mundial de China y no esperar a las ventanas de febrero para jugársela ante Letonia y Turquía.



Así lo ha dicho este sábado a su llegada a la isla el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, "queremos ganar mañana para quitarnos este problema y quebradero de cabeza cuanto antes, para poder planificar el verano y pensar seriamente en la Copa del Mundo".



El combinado nacional tendrá todo el apoyo de los aficionados canarios, no en vano el recinto lagunero rozará el lleno según las previsiones, solo quedan unas 1.000 entradas disponibles, de las 5.000 del aforo.



Además, los aficionados tinerfeños tiene el aliciente de ver por primera vez en directo que el máximo representativo de la isla, Iberostar Tenerife, tiene tres jugadores que jugarán con el combinado nacional si Scariolo los convoca (Rodrigo San Miguel, Sebas Saiz y Javier Beirán).



Sergio Scariolo, aunque se ha mostrado optimista, en principio dispone de todos los jugadores convocados, ha advertido que Ucrania es un equipo "especialmente complicado" para las característica de los españoles.



"Es un equipo muy físico en la línea exterior, lo que, unido a nuestra condición de ser físicamente tan diminutos en el exterior, nos ha creado muchos problemas", ha dicho el seleccionador.



Scariolo ha comentado que es "evidente" esa diferencia de físico con respecto a Ucrania y que "no se puede hacer mucho para evitarlo", por lo que deberán "ser inteligentes y que el balón vaya a donde tenemos más ventajas".