Gran Canaria desaprovecha una amplia ventaja y pierde ante el colista (85-90)

El Herbalife Gran Canaria, que gozó en el tercer cuarto de una ventaja de 19 puntos, acabó perdiendo ante el colista Delteco Guipuzkoa (85-90), que llegó a la isla con siete derrotas consecutivas, por lo que los insulares deberán pensar a partir de ahora en conseguir la permanencia.



Los primeros minutos del encuentro fueron un auténtico despropósito por parte de ambos conjuntos, que erraban continuamente los pases y los lanzamientos a canasta, evidenciando sus respectivas mala clasificación en la tabla clasificatoria.



El conjunto donostiarra que dirige Sergio Valdeomillos, que llegó a la isla tras sufrir siete derrotas consecutivas, impedía que se fuesen en el marcador los grancanarios, que contaban con la sensible baja de su mejor tirador, Marcus Eriksson, debido a una lumbalgia.



Con empate a 14 y apenas 2.52 para concluir este primer parcial, Víctor García pidió tiempo muerto con la idea de que sus jugadores, escasamente respaldados desde los graderíos pese a la importancia del choque, aumentasen la intensidad.



La garra en defensa de Xavi Rabaseda y su acierto en ataque propició que Herbalife se fuese en dos ocasiones de cinco puntos, y los locales aumentaron su renta a seis (27-21), tras un triplazo in extremis y contra el tablero de Oriol Paulí desde casi el centro de la cancha.



Los grancanarios no pudieron comenzar de mejor forma el segundo cuarto, gracias a sus aciertos en ataque y aprovechando también los errores en los pases de Delteco Guipuzkoa, por lo que se pusieron con 35-23 tras triple de Strawberry, instante en que Valdeomillo solicitó tiempo muerto.



Gran Canaria aprovechaba los buenos minutos de Paulí, que dirigía bien al equipo desde la posición de base y que encestaba con facilidad, y los de Víctor García se iban de 17 (42-25), y llegaban al descanso con un cómodo 50-34.



Tras el paso por los vestuarios, Gran Canaria seguía controlando el choque con tranquilidad (63-49 en el ecuador del tercer periodo), pero Delteco Guipuzkoa no dio el choque por perdido y empezó a rebajar la diferencia merced a la buena mano de Miguel Salvó, colocándose a solo ocho abajo (67-59).



La relativa pasividad del conjunto insular provocó tímidas protestas en los graderíos, aunque los locales enmendaron un poco su actitud y se fueron al último cuarto con diez puntos de renta (72-62).



Al inicio del último parcial, un 0-6 de Delteco situó al conjunto visitante a solo cuatro puntos (72-68), con nueve minutos aún por delante, lo que acrecentó las dudas de los jugadores y aficionados del Gran Canaria.



De esta forma, con los insulares con Rabaseda y Balvin cargados con cuatro faltas, Sekulic desperdició dos tiros libres para poner a los suyos con 75-73, algo que logró poco después.



El propio Sekulic, con un triple, puso por delante a los donostiarras (75-76 a falta de 4.25), y el choque entró en una fase muy emocionante con triples de Dani Pérez y DJ Strawberry (80-79), y con Rabaseda sufriendo su quinta personal con 2.26 para concluir.



El partido entró en los dos últimos minutos con 81-80 con canasta de Oliver, y en el minuto restante con 82-84 tras un lejano triple de Sekulic, y Delteco empezó a saborear el triunfo con dos puntos de Burjanadze (82-86) y 23 segundos por disputarse.



Báez falló un triple a falta de 10 segundos, y el público, resignado, comenzó a abandonar la cancha, poco antes de que Strawberry metiese un triple (85-86), tras lo que Gran Canaria cometió personal sobre Van Lacke, que aprovechó los dos tiros libres a falta de 7 segundos (85-88).



Guipuzkoa cometió falta con 3.2 segundos por delante, pero Paulí falló los dos lanzamientos (el segundo de manera deliberada), y Burjanadze estableció el definitivo 85-90, con dos tiros libres.



- Ficha técnica:



85 - Herbalife Gran Canaria (27+23+22+13): Hannah (8), Strawberry (18), Rabaseda (20), Báez (11) y Balvin (4) -quinteto inicial-, Javi López (0), Oliver (7), Vene (0), Pasecniks (4), Paulí (10) y Tillie (3).



90 - Delteco GBC (21+13+28+28): Dani Pérez (15), Nevels (18), Corbacho (0), Burjanadze (17) y Barro (2) -quinteto inicial-, Van Lacke (7), Maiza (0), Sekulic (20), Salvó (11) y Bobrov (0).



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Juan de Dios Oyón e Iyán González. Eliminado el local Xavi Rabaseda (m. 38).



Incidencias: Partido de la 20ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 4.561 espectadores.