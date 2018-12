El Gran Canaria toma oxígeno gracias a un inspirado Balvin

El Herbalife Gran Canaria tomó oxígeno con su trabajado triunfo ante el Divina Seguros Joventut (83-68), en un encuentro en el que brilló el pívot local Ondrej Balvin, máximo anotador del choque con 16 puntos, y en el que no jugó Chris Evans, al que se le rescindirá contrato en breve.



El primer parcial resultó muy igualado en el marcador, con dos conjuntos muy erráticos a la hora de lanzar a canasta, exceptuando al local Balvin (8 puntos) y al visitante Harangody (7).



Este primer cuarto estaba encaminado a concluir con empate a 19, aunque una postrera falta en ataque de Rabaseda posibilitó que Mathias diese ventaja a los suyos (19-21), poco antes de que se anulase una canasta bajo el aro verdinegro de Eulis Báez, conseguida fuera de tiempo tras revisar los colegiados la acción en la pantalla televisiva.



Joventut comenzó el segundo parcial con dos canastas de Morgan y Harangody y se fue de 6 (19-25), aunque Herbalife reaccionó y se situó dos puntos abajo en el ecuador después de un celebrado mate de un activo y acertado Balvin (27-29).



A falta de un baloncesto vistoso, el partido mantenía al menos el interés por lo apretado del marcador, y de esta forma se llegaba al descanso con los locales con una mínima ventaja (38-37), conseguida con una canasta del veterano Oliver, después de que el Gran Canaria hubiese ido por detrás durante todo este cuarto.



De esta forma, el partido se fue al descanso sin que Víctor García hubiese concedido ni un solo segundo al alero norteamericano, que según la insistente rumorología podría ser cortado por el conjunto isleño en breve para incorporar al ex de Olympiacos Hollis Thompson.



La segunda parte de este encuentro, que parecía llamado a resolverse por pequeños detalles, empezó con una buena noticia para el conjunto local, que anotó su primer triple por parte del sueco Eriksson, al que siguió otro de Rabaseda (44-37), y aún pudo llegar un tercero del propio Eriksson, que inusualmente falló cuando estaba solo.



Los locales, que pudieron irse de diez, vieron recortada su renta tras un triple de Todorovic, que cortó un parcial de 8-0, y los de Carles Durán se aprovecharon de los errores en los lanzamientos de tres para devolver el parcial y situarse a solo un punto abajo (46-45).



Herbalife, bastante firme en defensa, cerró el tercer cuarto con 61-53 y comenzó el último parcial con un 5-0 tras triple de Strawberry y mate de un destacado Balvin (66-53), con lo que Durán pidió tiempo muerto a falta de poco más de nueve minutos para el término del choque.



El tiempo muerto no surtió efecto, porque Joventut siguió sin ver aro y Strawberry amplió la ventaja a 15 (68-53) tras irse en solitario de costa a costa y acabar la acción con un nuevo mate.



Joventut, sin embargo, se resistió a entregar el partido, y gracias a la buena actuación del norteamericano Dakota Mathias se puso a solo seis (72-66) a falta de 4.39, aunque Herbalife entró en los últimos tres minutos con 75-68, y garantizó el triunfo con un triple de Eriksson (78-68), ante la fiesta en el graderío, certificado con un mate de Paulí y otro triple de Eulis Baéz.

Ficha técnica: 83 - Herbalife Gran Canaria (19+19+23+22): Radicevic (1), Rabaseda (5), Strawberry (14), Tillie (5) y Balvin (16) -quinteto inicial-, Oliver (12), Eriksson (13), Pasecniks (2), Paulí (7) y Báez (8).



68 - Divina Seguros Joventut (21+16+16+15): Laprovittola (4), López-Arostegui (4), Dawson (4), Todorovic (14) y Harangody (11) -quinteto inicial-, Dimitrijevic (7), Morgan (11), Nogués (0) y Mathias (13).



Árbitros: Miguel Ángel Pérez Pérez, J.R. García Ortiz y Esperanza Mendoza.



Incidencias: Partido de la 12ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 4.985 espectadores. En el descanso se retiró la camiseta con el número 11 del fallecido Greg Stewart, recordado ex jugador de ambos conjuntos, ante la ovación de los espectadores.