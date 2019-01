Gran Canaria sueña con protagonizar la sorpresa ante el líder de la Euroliga, el Fenerbahce turco

El Herbalife Gran Canaria recibirá este jueves al Fenerbahce turco en encuentro correspondiente a la ronda 19 de la Euroliga, en un choque que se presenta muy desigual por el potencial de ambos conjuntos, aunque los isleños quieren protagonizar la gran sorpresa de la jornada.



Los jugadores del equipo otomano que dirige Zeljko Obradovic llegan a la isla como líderes de la máxima competición continental, con un balance de 16 triunfos y tan solo dos derrotas.



Fenerbahce se impuso con total solvencia en la anterior jornada a Zalgiris Kaunas (78-61), brillando en el apartado anotador los bases Melih Mahmutoglu y Kostas Sloukas, quienes con 14 puntos fueron los máximos realizadores del partido.



Justamente en el puesto de base es donde el Gran Canaria tiene más problemas por las bajas de larga duración de Clevin Hannah, Niko Radicevic y Luke Nelson, así como por la irregularidad que viene mostrando el estadounidense Josh Magette, capaz de lo mejor y de lo peor en la dirección de juego de los amarillos.



Herbalife marcha en decimocuarto y antepenúltimo puesto en Euroliga, solo por delante del colista Darussafaka y del Buducnost, con seis victorias y doce derrotas, y afronta este encuentro después de perder en esta misma competición en la cancha del compatriota Baskonia.



El técnico del conjunto grancanario, Víctor García, ha resaltado este miércoles en rueda de prensa el tremendo potencial que atesora Fenerbahce, que a su juicio tiene la mejor plantilla de Europa, y de igual forma ha alabado a su colega en el banquillo, el experimentado Obradovic.



Cabe recordar, por otra parte, que ambos equipos ya se enfrentaron en la primera vuelta en partido de la primera jornada, en el que los turcos vencieron por un cómodo 97-72, fundamentalmente gracias a la gran actuación del pívot checo Jan Vesely, autor de 19 puntos.



Por otro lado, el Herbalife, además de las tres bajas citadas, mantendrá la duda para el choque de este jueves del ala-pívot dominicano Eulis Báez, quien no acaba de recuperarse de un golpe sufrido en el partido de la Liga Endesa ante Valencia Basket.



El encuentro entre grancanarios y turcos se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 20.00, con dirección arbitral de los colegiados Milivoje Jovcic, Olegs Latisevs y Mario Majkic.

Tillie: "D isputaremos un partido para competir y disfrutar"

El ala-pívot francés del Herbalife Gran Canaria, ha indicado este miércoles que su conjunto disputará el partido ante el Fenerbahce Estambul con la intención de competir y disfrutar del baloncesto.



"Hay que disfrutar y también competir ante el mejor equipo de Europa, y tendremos que darlo todo para ganar. Será muy difícil, pero estaremos muy motivados", ha señalado en rueda de prensa.



El jugador internacional galo tiene algunas molestias físicas, pero confía en jugar este jueves. "Ya entrené ayer y tenía un poco de molestias, pero hoy estoy mejor y ya veremos cómo me encuentro para el partido", ha dicho.



Tillie ha reconocido que las últimas jornadas han sido muy duras para su conjunto.

"Esta pasada semana ha sido muy larga, con cinco partidos en ocho días y con muchos viajes. Físicamente es complicado rendir así, pero ahora no tendremos semanas con jornadas dobles, por lo que dispondremos de más tiempo para recuperarnos, entrenar y mejorar", ha comentado.



El jugador se ha referido también al hecho de que Herbalife Gran Canaria se medirá a Fenerbahce después de sufrir tres derrotas consecutivas, entre Liga Endesa y Euroliga.



"Hemos tenido buenos momentos en estos encuentros ante Real Madrid, Baskonia y Valencia, pero sin mantener el máximo nivel durante los 40 minutos. Hubo fases en los que fallamos tiros y, luego, no hemos defendido, por lo que tenemos que mejorar", ha revelado.



En el plano individual, Kim Tillie ha asegurado sentirse con mucha confianza en su juego. "Ahora mismo estoy con mucha confianza en mi juego y además estoy metiendo muchos tiros. Físicamente estaba un poco cansado, pero hemos tenido un par de días para preparar los próximos partidos y estoy mejor en ese aspecto", ha manifestado.



Sobre el encuentro ante Fenerbahce, ha afirmado que su equipo no se puede centrar en un solo aspecto. "Nuestro rival tiene tantos jugadores que pueden hacer tantas cosas que no puedes focalizar una sola. Ellos juegan muchos pick and roll con Vesely, pero nosotros hemos trabajado mucho en ese aspecto en los dos últimos días, así como en conceptos generales, porque ante equipos como Fenerbahce tienes que estar bien en todo", ha comentado.



Tillie también ha afirmado que el Gran Canaria no puede desconectarse de la Euroliga para centrarse en la Liga Endesa, donde está en una situación muy delicada.



"Solo pensamos en el partido de mañana, y ya el viernes nos centraremos en el encuentro del domingo ante Murcia, que será muy importante para subir en la clasificación. Tenemos mala suerte, porque generalmente los partidos de ACB son uno o dos días después de los de la Euroliga, por lo que tenemos poco tiempo para prepararlos", ha concluido.