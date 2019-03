El Gran Canaria sale vapuleado de Lituania en su décima derrota seguida

Ficha técnica 98 - Zalgiris Kaunas (25+21+31+21): Westermann (9), Grigonis (10), White (7), Ulanovas (18) y Davies (10) -quinteto inicial-, Thompson (11), Walkup (12), Uleckas (2), Venskus (4), Milaknis (7) y Jokubaitis (8).



64 - Herbalife Gran Canaria (10+17+18+19): Radicevic (3), Rabaseda (7), Eriksson (13), Vene (6) y Wiley (10) -quinteto inicial-, Oliver (0), Hannah (9), Balvin (2), Paulí (5), Strawberry (2), Jefferson (4) y Tillie (3).



Árbitros: Ilija Belosevic, Matej Boltauzer y Amit Balak.



Incidencias: Partido de la 25ª jornada de la Euroliga disputado en el Zalgirio Arena ante 13.569 espectadores.

Un Herbalife Gran Canaria al que su debut en la Euroliga se le está haciendo excesivamente largo fue vapuleado este jueves en la cancha de Zalgiris Kaunas (98-64), donde padeció su décima derrota consecutiva en esta competición.



Los jugadores del conjunto lituano que dirige el exjugador barcelonista Sarunas Jasikevicius, que aún aspiran a disputar el play off, salieron de inicio a por el encuentro ante un Herbalife centrado en el difícil compromiso del domingo en la cancha de Iberostar Tenerife, para no complicarse la permanencia en la ACB.



De esta forma, los locales fueron una apisonadora ante un conjunto en el que apenas cabía resaltar la garra que siempre exhibe el alero catalán Xavi Rabaseda.



Poco antes de llegarse al ecuador de este primer parcial, Víctor García tuvo que parar el choque cuando Zalgiris se iba de ocho (13-5), pero el cuadro lituano siguió a su ritmo, muy superior al de los isleños, y concluyó este cuarto con un concluyente 25-10.



Herbalife, con notables problemas en defensa y desacertado en ataque, perdía al inicio del segundo cuarto por 30-10, tras triple de Milaknis y posterior canasta de Jokubaitis.



Pese a su amplia renta en el electrónico, Zalgiris, continuamente espoleado por sus aficionados, no se permitía la relajación, y llegaba al descanso con un significativo 46-27.



Para colmo de males del conjunto grancanario, los lituanos empezaron el segundo periodo enchufando varios triples y, además, Wiley se cargaba con cuatro personales, tras lo cual los locales se iban de 27 (57-30), y los rostros de Víctor García y el veterano Oliver en el banquillo eran la viva imagen de la frustración.



Zalgiris llegaba al último cuarto con un contundente 77-45, ante un Gran Canaria en el que la única preocupación residía en evitar cualquier lesión que mermase a la plantilla en los compromisos de la Liga Endesa y ponga en riesgo la permanencia.