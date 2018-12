El Gran Canaria se queda con la miel en los labios

El Tecnyconta Zaragoza logró una agónica victoria sobre el Herbalife Gran Canaria que le permite mantenerse en la lucha por los puestos que dan derecho a jugar la Copa del Rey, mientras que la derrota obligará al conjunto insular a seguir pugnando por alejarse de la zona de peligro.



Los últimos minutos del encuentro no fueron aptos para cardiacos ya que el juego se decidió con dos tiros libres del local Stan Okoye a falta de 28 segundos, que ponían a los suyos por delante (70-69), y la postrera opción de los visitantes con un lanzamiento, a falta de casi tres segundos, fallado por Eulis Báez.



El encuentro tuvo dos partes diferenciadas en cuanto a juego y acierto pues fue de más a menos. Los dos primeros cuartos fueron un despliegue ofensivo de ambos conjuntos, con los visitantes dominando de inicio el marcado gracias a su juego exterior y con los locales apostando por su fortaleza en la zona, que equilibró las cosas.



Cada equipo buscaba sacar partido de sus fortalezas y en ello insistieron ambos hasta que los propietarios del terreno se encomendaron a la defensa para atascar el ataque isleño, algo que surtió efecto cerca del descanso al lograr ocho puntos de renta (40-32), aunque el conjunto grancanario supo reaccionar con rapidez para equilibrar las cosas en la media parte (54-51).



Tras el regreso de vestuarios el juego se convirtió en una lucha feroz entre un equipo maño que buscaba romper el encuentro definitivamente y un Herbalife Gran Canaria que intentaba acercarse para llegar al final con opciones de victoria.



Y a pesar de la acumulación de encuentros en los últimos días, los visitantes tuvieron el mérito de acudir a los momentos decisivos con opciones de llevarse el juego.



Pero a Okoye no le tembló la mano en los lanzamientos de los tiros libres para poner por delante al conjunto 'rojillo' y posteriormente los grancanarios dejaron pasar su posesión para jugarse el todo o nada con un último lanzamiento que no encontró su destino.

Ficha técnica 71 - Tecnyconta Zaragoza (21+21+12+17): McCalebb (6), Berhanemeskel (2), Okoye (22), Radovic (14), Fran Vázquez (9) -cinco inicial- Justiz (4), Nacho Martín (3), Barreiro (-), Santana (-), Seibutis (9), Alocén (2) y Marc Martí (-).



69 - Herbalife Gran Canaria (21+13+17+18): Oliver (10), Strawberry (8), Rabaseda (4), Báez (7), Balvin (6) -cinco inicial- Eriksson (14), Vene (5), Pasecniks (7), Paulí (2) y Tillie (6).



Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga y Sánchez Mohedas. No hubo exclusiones por personales.



Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante unos 7.912 espectadores.