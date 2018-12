Sin tregua para el Gran Canaria, que recibe al Burgos tras su victoria de prestigio en la Euroliga

El Herbalife Gran Canaria, reforzado por la victoria conseguida este viernes por la noche ante Zalgiris Kaunas en Euroliga, recibirá este domingo al renovado San Pablo Burgos con la intención de conseguir un anhelado triunfo que le ayude a poner distancia de por medio con las últimas posiciones de la clasificación.



El conjunto grancanario que dirige Víctor García realizó un muy buen encuentro ante Zalgiris, en el que fundamentó la victoria en su firme defensa, que permitió a su rival conseguir únicamente 66 puntos.



Repetir una buena actuación en el apartado defensivo será una de las claves para intentar conseguir el triunfo ante los burgaleses, en un encuentro que servirá de debut en el equipo isleño del base norteamericano Josh Magette, quien no pudo actuar ante Zalgiris al no llegar a tiempo su pase internacional.



Por su parte, San Pablo Burgos llegará a la isla con el escolta tinerfeño Álex López, con pasado en el CB Gran Canaria, así como con los recientes fichajes de los brasileños Vitor Benite, igualmente escolta, y Augusto Lima, que llega al equipo para reforzar la posición de pívot.



El rival del Herbalife está situado en la undécima posición, con un balance de cinco victorias y ocho derrotas, en tanto que los grancanarios ocupan la 13ª plaza, con un triunfo menos y una derrota más que su adversario de mañana.



San Pablo Burgos intentará conseguir en la isla su segundo triunfo foráneo a domicilio, después de imponerse en la anterior jornada a Montakit Fuenlabrada por 80-89, en un partido en el que los máximos encestadores del equipo que dirige Diego Epifanio fueron el base uruguayo Bruno Fitipaldo y el alero esloveno Vlatko Cancar, ambos con 14 puntos.



El choque de este domingo presentará igualmente el atractivo duelo entre el pívot local Ondrej Balvin y el visitante Deon Thompson, pues no en vano ambos son dos de los mejores reboteadores de la Liga Endesa.



El partido entre grancanarios y burgaleses, correspondiente a la 14ª jornada liguera, se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 18.30 horas (canaria), con arbitraje de los colegiados Carlos Peruga, Óscar Perea y Rubén Sánchez Monedas.