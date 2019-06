Eulis Báez confía en seguir en el Herbalife Gran Canaria

El ala-pívot dominicano del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, desconoce qué piensa el club sobre su continuidad en el equipo, aunque asegura que, personalmente, se ve una temporada más en la plantilla isleña.

"Estoy a la espera, como ocurre todos los veranos, aunque a día de hoy me veo dentro del equipo, mínimo hasta el 30 de junio -bromea con la fecha de finalización de su contrato-. Ya después veré qué pensamiento tiene el club en cuanto a la configuración de la plantilla", indica el jugador, en una entrevista con Efe.

Báez, de 36 años y que ha cumplido su séptima temporada en el Gran Canaria, reconoce que aún no se han producido contactos para tratar sobre su posible continuidad.

"Todos los años se espera un tiempo prudencial antes de que Berdi (Pérez, director deportivo) empiece a llamarnos. Acabamos de concluir la temporada y quedan muchas cosas por analizar, aunque yo soy optimista y me sigo viendo dentro del club. En todo caso, si no me tocase seguir aquí, ya empezaré a planear a dónde iré", comenta.

El jugador es consciente de que cabe la posibilidad de que la entidad que preside Enrique Moreno decida que su etapa en el club ya ha concluido.

"Si el club tiene planes diferentes y no me incluyen a mí, debería respetarlo, porque esto funciona así. Siempre he dicho que estoy en disposición de quedarme en el Gran Canaria, siempre y cuando pueda ayudar. Si el club no me necesita no sería conveniente que contase conmigo, porque es mejor no estar si no vas a ayudar", argumenta.

Eulis Báez disfrutará de las vacaciones junto a su familia en Gran Canaria y más adelante comenzará a prepararse para acudir con la selección de la República Dominicana al Mundial a disputar en China.

"Supongo que a finales de julio me integraré en la selección de cara al Mundial -que se disputará a finales de agosto hasta mediados de septiembre-, al cual iremos con el mismo objetivo de siempre, que es competir, para ver si podemos lograr una plaza para la próxima Olimpiada", explica.

Por otro lado, el jugador afirma que se encuentra muy bien físicamente, tras una temporada en la que se vio obligado a parar a causa de una lesión.

"Se habla de mi edad y de que estoy haciendo mayor, y yo eso lo entiendo, pero mi cuerpo está bastante bien. Es cierto que tuve una lesión esta temporada en el gemelo, que además se me complicó, pero no estoy para retirarme. El día que el cuerpo no me responda lo dejaré, pero de momento no es así", señala.

De cara a la confección de la plantilla para el curso venidero, Báez no es partidario de realizar muchas variaciones.

"Siempre he sido de creer en las personas que tengo al lado y de que todos rindamos lo mejor posible, porque así es como se van ganando los partidos. Cambiar jugadores no te garantiza absolutamente nada y, aunque siempre es bueno tener jugadores talentosos, eso no significa que vayas a ganar encuentros", dice.

Finalmente, valora la campaña realizada por su equipo, que debutó en la Euroliga y tuvo problemas para asegurar la permanencia en la Liga Endesa.

"Esta temporada hemos tenido dificultades a la hora de competir y hemos perdido muchos partidos, pero no creo que la campaña haya sido un fracaso. La gente relaciona disfrutar con ganar y, ciertamente, no hemos ganado muchos partidos, aunque sí disfrutamos compitiendo contra los mejores jugadores de Europa", concluye.