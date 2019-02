El Iberostar Tenerife no quiere sorpresas ante el San Pablo Burgos

El Iberostar Tenerife recibe este sábado, a partir de las 19:30 horas, al San Pablo Burgos, en un duelo donde los de Txus Vidorreta, que vienen de derrotar al Barça Lassa, no quieren sorpresas y saldrán preparados para sumar esa nueva victorias y defender ese cuarto puesto que ocupa en la clasificación.



El entrenador del conjunto insular tiene claro que no moverá a su equipo y, aunque ya Nico Richotti está recuperado, el preparador del conjunto insular apuesta por los doce jugadores con lo que ha jugado últimamente. Es decir y en referencia a la posición de escolta, seguirá con Lucca Staiger, Davin White y Thadd McFadden.



Y es que el de mañana es un partido importante y Txus Vidorreta no quiere ningún tipo de relajación ni dudas en el juego y más ante un rival que ya les ganó en el encuentro de la primera vuelta.



Otro de los aspectos importantes de este choque y de los próximas citas del cuadro insular, es que todos quieren llegar a la Copa del Rey, que se iniciará el jueves para el conjunto canario con un enfrentamiento contra el Unicaja Málaga, con una victoria.



Será un choque entre un equipo que quiere consolidarse entre los primeros puestos y un adversario que quiere alcanzar el objetivo de "playoff" esta temporada.