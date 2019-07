El Iberostar Tenerife pesca a una joya del Real Madrid

El Iberostar Tenerife ha fichado a Santi Yusta para las próximas dos temporadas, una vez alcanzado un acuerdo con su club de origen, el Real Madrid, informó este sábado el CB Canarias. El nuevo jugador canarista, un exterior de 2,00 y 22 años, ha sido internacional con España en todas las categorías.

Natural de Torrejón de Ardoz (Madrid), se incorporó a los filiales del club blanco desde edad infantil hasta debutar con la primera plantilla. Además, estuvo dos cursos cedidos en el Obradoiro, entre 2015 y 2017, y acumula un total de 124 partidos en ACB y 60 en Euroliga. Su palmarés con el primer equipo blanco incluye tres ligas ACB y una Euroliga.

Integrante del Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa el curso pasado y en la 2015-16, coincidiendo con su primer año en Santiago de Compostela, Yusta fue campeón de Europa con la selección española U16 en Kiev 2013; oro también con la U20 en el Eurobasket de Helsinki 2016 y participó en las ventanas FIBA de junio y septiembre de 2018 con la absoluta, contribuyendo a la clasificación del equipo nacional para el Mundial de China.

Para el gerente del CB Canarias, Aniano Cabrera, Santi Yusta es un jugador “en claro crecimiento, con calidad y mucha energía”, dijo. “Puede hacer las dos posiciones de escolta y alero; y esa polivalencia nos permitirá crear un juego exterior equilibrado y de calidad”, añadió.

Por su parte, el jugador reconoció en declaraciones a la web del club, que afronta el reto “con mucha ilusión y muy contento por la oportunidad que me dan. Voy a un gran equipo, que lucha por muchos objetivos, me uno a un proyecto que gusta mucho y que transmite responsabilidad”, aseguró Yusta.

“Txus [Vidaurreta] me llamó, me explicó su idea y me dio mucha confianza”, explicó. “Y esa es una de las razones por las que acabé firmando aquí”. Cuestionado por lo que puede aportarle al conjunto canarista, el alero madrileño señaló que viene “con mucha energía”.