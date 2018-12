El Iberostar Tenerife busca seguir en puestos de Copa en su visita al Barça

El Iberostar Tenerife reanudará la competición este domingo en el Palau Blaugrana visitando al Barça Lassa, en un duelo donde los de Txus Vidorreta tienen mucho que ganar y poco que perder.



Con la ausencia por lesión del belga Gillet, lesionado en un partido con su selección, y la duda del escolta alemán Lucca Staiger, el equipo canarista afronta este duelo en tierras catalanas con la intención de recuperar el ritmo de partido e intentar competir al máximo nivel frente al Barça Lassa, uno de los equipos más fuertes de Europa.



Tras dos semanas complicadas para el cuadro aurinegro, que no ha podido contar con todos sus hombres por diferentes motivos, el equipo buscará en el Palau ser ese equipo competitivo, intenso y capaz de jugar el mismo nivel que su rival.



Para ello, ya lo ha dicho Vidorreta, no es solo salir bien al partido, sino mantener la fortaleza durante los cuarenta minutos ya que enfrente tendrán, no solo a un equipo con mucho fondo de armario, sino que durante todo el partido juega a un nivel muy alto.



Será fundamental para los isleños ser fuertes en defensas y colaborar mucho atrás en busca de intentar que el rival cuente con las menores opciones de lanzamiento. En ataque se tendrá que buscar ese equilibrio entre el juego interior y exterior y conseguir, a través de compartir el balón, ese mejor momento para poder atacar la canasta.



El Iberostar Tenerife ha ganado los dos últimos partidos en Barcelona y este domingo intentará mantener esa buena racha de triunfos en ese campo tan complicado.