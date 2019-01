El Iberostar Tenerife quiere estrenarse en Málaga

El Iberostar Tenerife se medirá este domingo al Unicaja de Málaga, un duelo vital para los laguneros si quieren entrar en la próxima edición de la Copa del Rey.



Los tinerfeños, que no han ganado nunca al equipo malagueño en su casa, buscan cambiar esa dinámica de derrotas y conseguir un nuevo reto.



El duelo no será nada fácil para los hombres de Txus Vidorreta, pero saben también que pueden conseguirlo siempre que estén a un buen nivel de juego y acertado en ataque.



Sin Thadd McFadden ni Tomas Gielo, el equipo insular viajó con el resto de jugadores, aunque con Richotti y San Miguel algo tocados.



Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, avisó del potencial de su rival. De sus dos buenos bases, de sus excelentes exteriores y de la calidad de sus interiores.

Un plantel muy alto donde las ausencias de Carlos SuÁrez y Alberto Díaz no se notarán en exceso.