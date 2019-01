El Iberostar Tenerife se hace con la victoria en Murcia tras dos prórrogas

El Iberostar Tenerife se hizo con la victoria en su visita a Murcia, donde ganó por 91-96 en un choque resuelto después de dos prórrogas y en el que la tripleta formada por Javier Beirán, Tim Abromaitis y Colton Iverson le guió al triunfo, pues entre ellos sumaron 63 puntos -74 de valoración- y dos triples de los dos primeros forzaron el tiempo extra cuando el UCAM CB ya casi celebraba el final de una racha que ya va por cinco derrotas seguidas en la Liga Endesa.



El estreno del alero montenegrino Dino Radoncic y el ala pívot serbio Luka Mitrovic, ambos fichados esta semana, no vino acompañado del resultado esperado para su club en un partido que los locales estuvieron a punto de decantar a su favor desde el coraje.



El primer cuarto fue dominado claramente por el Iberostar ante un UCAM negado en ataque, pues sólo anotó tres de sus 15 tiros de campo en este periodo y falló sus nueve intentos triples. Los canarios, que arrancaron con un 2-11 de salida, tuvieron en Iverson a su jugador más enchufado con siete puntos y en este cuarto, que cerraron doblando a su rival (8-16).



La tónica se mantuvo y el conjunto dirigido por Txus Vidorreta parecía caminar con paso firme hacia la victoria (13-27). Sin embargo, la entrada en acción de Mitrovic activó a los granas, que, pese a no estar demasiado finos, lograron llegar al descanso con todo por decidir (28-33) tras cinco puntos seguidos de Brad Oleson.



En la reanudación un 7-0 de arranque le dio al UCAM su primera ventaja en el partido (35-33) y Álex Urtasun dominó el encuentro desde la posición de base a pesar de ser escolta. Los de Javier Juárez, con un triple de Charlon Kloof, acabaron este periodo con una renta de cuatro puntos (57-53) y los 29 puntos del equipo murciano en esos diez minutos le permitieron afianzar sus opciones de triunfo.



Kloof seguía entonado y cinco puntos seguidos suyos ampliaron la renta (62-53). El encuentro prometía sensaciones fuertes y el Iberostar logró darle la vuelta en el minuto 38 gracias al buen hacer de Abromaitis (64-65). El UCAM, no obstante, tiró de casta y con siete tantos seguidos -cuatro de Urtasun y un triple de Sadiel Rojas- se quedó muy cerca de la victoria ya dentro del último minuto (71-65).



El Iberostar no estaba dispuesto a rendirse y dos triples de Abromaitis y Beirán forzaron la prórroga. Urtasun, el mejor de los suyos con 22 puntos, tuvo el tiro para vencer pero falló y así se llegó a la prórroga.



En el tiempo extra se mantuvo la emoción y se incrementó la tensión. La conclusión fue que estos minutos se saldaron con un 12-12 que alargó todavía más el encuentro y Ovie Soko no estuvo fino en el último tiro, por lo que el UCAM dejó escapar nuevamente la ocasión de llevarse el triunfo.



Tocaba seguir jugando y el cansancio hizo mella, más en los de casa, que venían de disputar otro encuentro con dos prórrogas el miércoles en la Liga de Campeones FIBA. Entonces, los granas se impusieron por 94-90 al Niznhy Novgorod ruso, pero esta vez la moneda cayó del otro lado porque Kloof volvió a fallar el lanzamiento que hubiese dado lugar a una nueva prórroga cuando el marcador era de 91-94.



El cuadro tinerfeño mostró algo más de aplomo, a lo que contribuyó la clarividencia de Beirán en el tramo decisivo. El alero tomó el relevo de Iverson y Abromaitis y su equipo se hizo con un sufrido triunfo que le permite acercarse más aún a la Copa del Rey. El UCAM, por su parte, encadena su quinta derrota consecutiva y continúa al borde de la zona de descenso.



Ficha del partido:



91. Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto (8+20+29+14+12+8): Booker (-), Oleson (10), Rojas (10), Soko (6) y Tumba (-) -cinco inicial-, Álex Urtasun (22), Radoncic (1), Kloof (17), Rudez (2), Mitrovic (8), Cate (15) y Doyle (-).



96. Iberostar Tenerife (16+17+20+18+12+13): San Miguel (5), Beirán (17), Staiger (-), Abromaitis (21) e Iverson (25) -cinco inicial-, Niang (2), Brussino (10), Bassas (5), Sáiz (5), Gillet (2), White (2) y Richotti (2).



Árbitros: Carlos Peruga Embid, Fernando Calatrava Cuevas y Alberto Baena Arroyo. Eliminaron al local Soko en el minuto 50.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.139 espectadores.